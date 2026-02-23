Zelenskyi BBC:lle: Venäjä on jo aloittanut kolmannen maailmansodan

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on jo aloittanut kolmannen maailmansodan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

BBC:n haastattelussa Zelenskyi sanoi maailmansodan käynnistyneen lähes tasan neljä vuotta sitten, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa muuttaa maailman mieleisekseen ja hänet voidaan pysäyttää ainoastaan tukemalla vahvasti Ukrainaa sotilaallisesti sekä painostamalla Venäjää pakotteilla.

- Uskon, että Putin on jo aloittanut (kolmannen maailmansodan). Kysymys kuuluu, kuinka paljon alueita hän pystyy valtaamaan ja kuinka hänet voidaan pysäyttää, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sanoi vastustavansa yhä Putinin alueluovutusvaatimuksia sellaisistakin alueista, joita Venäjän ei ole onnistunut vallata.

- En näe näitä pelkästään maa-alueina. Näkisin tämän hylkäämisenä, joka heikentäisi asemaamme, satojentuhansien siellä asuvien ihmistemme hylkäämisenä. (-) Ja olen varma, että tällainen vetäytyminen jakaisi yhteiskuntaamme, Zelenskyi sanoi.

Lisäksi alueluovutukset tyydyttäisivät Venäjää vain hetkeksi antaen sille sen tarvitseman hengähdystauon ennen seuraavaa hyökkäystä, Zelenskyi sanoi.

- Mihin (hyökkäys kohdistuisi) seuraavaksi? Emme tiedä sitä, mutta on tosiasia, että hän haluaisi jatkaa (sotimista), Zelenskyi sanoi.

Laaja haastattelu tehtiin ennen Ukrainan sodan vuosipäivää. Tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä käynnisti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa. Myöhemmin löydetyistä asiakirjoista on käynyt ilmi, että Venäjä olisi arvioinut erikoisoperaationsa kestävän alle kaksi viikkoa.

PRESIDENTTI sanoi Ukrainan tarvitsevan liittolaisiltaan luvat valmistaa itse ohjuspuolustusjärjestelmiä tai vähintään niihin kuuluvia ohjuksia.

Hän sanoi haastattelussa, että Yhdysvallat voisi esimerkiksi antaa Ukrainalle luvan valmistaa itse Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmiä.

Zelenskyi lisäsi, että ainakin Ukrainalle voisi antaa luvan valmistaa liittolaisten sille toimittamiin ohjuspuolustusjärjestelmiin kuuluvat ohjukset itse. Järjestelmään kuuluvilla ohjuksilla pyritään tuhoamaan hyökkääjän ohjukset.

TÄLLÄ VÄLIN Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainaan. Venäjän yöllisissä iskuissa on kuollut Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin kolme ihmistä ja useita on haavoittunut.

Kaksi ihmistä sai surmansa Etelä-Ukrainan Odessan alueella, jossa Venäjä moukaroi drooneillaan teollisuus-, energia- ja siviili-infrastruktuuria, kertoi alueen kuvernööri Oleh Kiper Telegram-viestissään.

Zaporizhzhjan alueella Venäjän drooni-isku teollisuuslaitoksiin surmasi 33-vuotiaan miehen, viranomaiset kertoivat.

BBC:N haastattelussa Zelenskyi sanoi, että Ukrainan näkökulmasta voitto ei ainoastaan merkitsisi sitä, että ukrainalaiset voivat jatkaa normaalia elämää ja että tappaminen loppuu. Hän sanoi voiton tarkoittavan myös sitä, että Putinin aiheuttama maailmanlaajuinen uhka saataisiin väistymään.

Hän myös sanoo viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvallat voisi esimerkiksi antaa Ukrainalle luvan valmistaa itse Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmiä.

Zelenskyi lisäsi, että ainakin Ukrainalle voisi antaa luvan valmistaa liittolaisten sille toimittamiin ohjuspuolustusjärjestelmiin kuuluvat ohjukset itse. Järjestelmään kuuluvilla ohjuksilla pyritään tuhoamaan hyökkääjän ohjukset.

