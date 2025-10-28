Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

28.10.2025 10:34 ・ Päivitetty: 28.10.2025 10:34

Zelenskyi: Euroopan tukea tarvitaan Ukrainassa vielä 2-3 vuotta – rahaa käytetään aseisiin tai jälleenrakentamiseen

LEHTIKUVA / AFP / KIRSTY WIGGLESWORTH
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhumassa halukkaiden koalition tapaamisen tiedotustilaisuudessa Lontoossa 24. lokakuuta.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee Euroopan vakaata taloudellista tukea vielä kahdesta kolmeen vuotta. Zelenskyi vakuutti, ettei Ukrainan tarkoituksena ole jatkaa sotimista vuosikymmeniä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Korostin tätä jälleen kaikille Euroopan johtajille. Sanoin, että emme aio sotia vuosikymmeniä, mutta teidän on osoitettava, että olette jonkin aikaa valmiita tarjoamaan taloudellista tukea Ukrainalle, Zelenskyi sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Zelenskyin kommentit liittyvät Euroopan komission ehdotukseen, jossa Venäjän jäädytettyjä varoja vapautettaisiin vähitellen Ukrainan tukemiseen.

-  Sota voi loppua aikaisemmin, mutta rahaa tarvitaan silti: jälleenrakennukseen, vakauteen. Kyse ei ole siitä että haluttaisiin sotia vaan Ukrainan kyvystä vastarintaan, Zelenskyi tähdensi.

-  Jos sota loppuu kuukaudessa, käytämme rahat jälleenrakennukseen. Jos se ei pääty kuukaudessa, vaan jonkun ajan kuluttua, käytämme ne aseisiin. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, hän jatkoi.

ZELENSKYI kehotti niin ikään Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia painostamaan Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä, jotta tämä lopettaisi Kiinan tuen Venäjälle.

-  Tämä voisi olla (Trumpilta) vahva teko, jos, varsinkin viimeaikaisten pakotteiden jälkeen, Kiina olisi valmis vähentämään tuontiaan Venäjältä.

Zelenskyi vahvisti myös jo aikaisemmin kerrotut tiedot, joiden mukaan Venäjän joukot olisivat onnistuneet tunkeutumaan Pokrovskin kaupunkiin Itä-Ukrainassa. Venäjä on yrittänyt vallata kaupunkia yli vuoden.

-  Siellä on noin 200 venäläistä eri pakoissa. Tämän olemme nähneet droonien avulla. Pokrovsk on tällä hetkellä venäläisten pääkohde.

