Zelenskyi: Euroopan tukea tarvitaan Ukrainassa vielä 2-3 vuotta – rahaa käytetään aseisiin tai jälleenrakentamiseen

- Korostin tätä jälleen kaikille Euroopan johtajille. Sanoin, että emme aio sotia vuosikymmeniä, mutta teidän on osoitettava, että olette jonkin aikaa valmiita tarjoamaan taloudellista tukea Ukrainalle, Zelenskyi sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Zelenskyin kommentit liittyvät Euroopan komission ehdotukseen, jossa Venäjän jäädytettyjä varoja vapautettaisiin vähitellen Ukrainan tukemiseen.

- Sota voi loppua aikaisemmin, mutta rahaa tarvitaan silti: jälleenrakennukseen, vakauteen. Kyse ei ole siitä että haluttaisiin sotia vaan Ukrainan kyvystä vastarintaan, Zelenskyi tähdensi.

- Jos sota loppuu kuukaudessa, käytämme rahat jälleenrakennukseen. Jos se ei pääty kuukaudessa, vaan jonkun ajan kuluttua, käytämme ne aseisiin. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, hän jatkoi.