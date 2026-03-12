Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.3.2026 08:51 ・ Päivitetty: 12.3.2026 08:51

Zelenskyi ja Macron tapaavat perjantaina Pariisissa

LEHTIKUVA / AFP / LUDOVIC MARIN
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapaamisessa Pariisissa 6. tammikuuta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa perjantaina. Ranskan presidentin kanslian mukaan johtajat keskustelevat paineen lisäämisestä Venäjää kohtaan venäläistä öljyä kuljettavan varjolaivaston kautta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut aikovansa helpottaa öljynvientiin kohdistuvia pakotteita. Hän ei tosin maininnut tässä yhteydessä suoraan Venäjää, mutta puhui maanantaina puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Zelenskyi ja Macron keskustelevat perjantaina myös diplomaattisista pyrkimyksistä sodan lopettamiseksi. Yhdysvallat on ehdottanut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain uusia kolmenvälisiä neuvotteluja ensi viikoksi. Zelenskyin mukaan osapuolet voisivat tavata Sveitsissä tai Turkissa.

Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitrijev tapasi keskiviikkona Floridassa Yhdysvaltain neuvottelijat Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin. Viestipalvelu X:ssä Dmitrijev kiitteli yhdysvaltalaista osapuolta tuloksekkaasta tapaamisesta.

Zelenskyin odotetaan vierailevan lähipäivinä myös Espanjassa, jonka suhtautuminen sotatoimiin Irania vastaan on suututtanut Yhdysvaltain johdon.

Ukraina on puolestaan lähettänyt droonien torjunnan asiantuntijoita Iranin iskujen kohteeksi joutuneisiin Persianlahden maihin.

