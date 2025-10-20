Zelenskyi: Jos kutsu tulee, olen valmis osallistumaan Trumpin ja Putinin tapaamiseen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo olevansa valmis osallistumaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamiseen Budapestissä, jos hänet kutsutaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi kertoi maanantaina toimittajille, että hän olisi valmis tapaamaan Trumpin ja Putinin kolmisin tai sukkuladiplomatian hengessä Trumpin sen jälkeen, kun tämä on tavannut Putinin kahden kesken.

Trump ja Putin sopivat viime viikolla tapaavansa Unkarin Budapestissä. Tuolloin Trump sanoi, että on todennäköistä, että hän ja Putin tapaavat kahden kesken. Tapaamisen tarkasta ajankohdasta ei vielä ole varmuutta, mutta sen oletetaan olevan lähiviikkoina.

Zelenskyi kuitenkin kritisoi tapaamispaikan valintaa.

- En usko, että pääministeri, joka estää Ukrainaa joka paikassa, voi tehdä mitään hyvää ukrainalaisille tai edes tarjota tasapainoista panosta, hän sanoi viitaten Unkarin pääministeriin Viktor Orbaniin, joka on Putinin läheinen liittolainen.

ZELENSKYI sanoi toimittajille Kiovassa, että Ukraina tarvitsee 25 Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää voidakseen torjua Venäjän lisääntyviä ilmahyökkäyksiä.

Zelenskyin mukaan Venäjän länsimaissa jäädytettyjä varoja tulisi käyttää ohjusjärjestelmien ostamiseen.

Viime aikoina Zelenskyi on käynyt keskusteluja Ukrainan tarvitsemista ilmatorjuntajärjestelmistä Trumpin ja yhdysvaltalaisten ohjusvalmistajien kanssa. Viime viikolla Zelenskyi vieraili Yhdysvalloissa, jossa hän tapasi Trumpin lisäksi muun muassa Tomahawk- ja Patriot-ohjusjärjestelmiä valmistavan Raytheon-yhtiön sekä puolustustarvikevalmistaja Lockheed Martinin edustajia.

Uutista täydennetty klo 11.52 kauttaaltaan.