Zelenskyi sai kutsun Washingtoniin – tapaa Trumpin maanantaina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa maanantaina. Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa tapaamisessa on määrä keskustella kaikista yksityiskohdista, jotka koskevat ”tappamisen ja sodan lopettamista” Ukrainassa.

- Olen kiitollinen kutsusta, Zelenskyi kertoo.

Hän puhui aiemmin tänä aamuna Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskyin mukaan puheluun liittyi myöhemmin mukaan myös eurooppalaisia valtionjohtajia, muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb. Puhelu kesti kokonaisuudessaan yli puolitoista tuntia.

- Presidenti Trump kertoi tapaamisestaan Venäjän johtajan kanssa ja heidän keskustelunsa pääkohdista, Zelenskyi sanoo.

UKRAINAN presidentti kertoo tukevansa Trumpin ehdotusta kolmenkeskisistä neuvotteluista, joihin osallistuisivat Ukraina, Yhdysvallat ja Venäjä.

- Ukraina painottaa, että keskeisistä ongelmista pystytään keskustelemaan johtajatasolla. Kolminkeskinen formaatti sopii tähän, Zelenskyi sanoo.

Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat Ukrainan sodasta eilen illalla Suomen aikaa alkaneessa tapaamisessa Alaskassa.

Tapaamisen jälkeen Trump sanoi, että Putinin ja Zelenskyin tapaamisen valmistelut ovat käynnissä. Trump myös sanoi, että hän saattaa itsekin osallistua tapaamiseen.