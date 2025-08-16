Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

16.8.2025 08:46 ・ Päivitetty: 16.8.2025 08:46

Zelenskyi sai kutsun Washingtoniin – tapaa Trumpin maanantaina

LEHTIKUVA / AFP

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa maanantaina. Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hänen mukaansa tapaamisessa on määrä keskustella kaikista yksityiskohdista, jotka koskevat ”tappamisen ja sodan lopettamista” Ukrainassa.

-  Olen kiitollinen kutsusta, Zelenskyi kertoo.

Hän puhui aiemmin tänä aamuna Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskyin mukaan puheluun liittyi myöhemmin mukaan myös eurooppalaisia valtionjohtajia, muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb. Puhelu kesti kokonaisuudessaan yli puolitoista tuntia.

-  Presidenti Trump kertoi tapaamisestaan Venäjän johtajan kanssa ja heidän keskustelunsa pääkohdista, Zelenskyi sanoo.

UKRAINAN presidentti kertoo tukevansa Trumpin ehdotusta kolmenkeskisistä neuvotteluista, joihin osallistuisivat Ukraina, Yhdysvallat ja Venäjä.

-  Ukraina painottaa, että keskeisistä ongelmista pystytään keskustelemaan johtajatasolla. Kolminkeskinen formaatti sopii tähän, Zelenskyi sanoo.

Lisää aiheesta

Trump taipui taas: Venäjälle ei tule uusia talouspakotteita Ukrainan takia

Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat Ukrainan sodasta eilen illalla Suomen aikaa alkaneessa tapaamisessa Alaskassa.

Tapaamisen jälkeen Trump sanoi, että Putinin ja Zelenskyin tapaamisen valmistelut ovat käynnissä. Trump myös sanoi, että hän saattaa itsekin osallistua tapaamiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

16.8.2025 04:29

Trump taipui taas: Venäjälle ei tule uusia talouspakotteita Ukrainan takia

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
15.8.2025
”Voiko maalla, jossa naisella ei ole oikeuksia, olla tulevaisuutta?” – Vuoden pakolainen Homaira Qadare puhuu Afganistanin naisten puolesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Politiikka
14.8.2025
Antti Lindtman: Palestiinan tunnustaminen ei palkitse Hamasia
Lue lisää

DEMOKRAATTI/STT

Ulkomaat
15.8.2025
Alaskan myynti oli Venäjälle huono diili – tuleeko Ukraina-neuvotteluissa nyt revanssi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU