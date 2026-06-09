Zelenskyi: Ukrainalaiset asiantuntijat apuun drooniharhailuissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja.

Zelenskyi puhui ratkaisussaan Drone Deal -sopimuksista, joita Ukraina tekee yksittäisten maiden kanssa. Niihin kuuluu esimerkiksi se, että Ukraina jakaa droonitietoaan ja -osaamistaan. Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa, että ei ole kyse vain kaupankäynnistä.

ZELENSKYI korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan.

- Ymmärrämme, mitä Venäjä tekee. Se haluaa kärjistää suhdetta Euroopan unioniin esimerkiksi, kun vastaamme Venäjän iskuihin.

Zelenskyi viittaisi siihen, että Ukrainan laajat drooni-iskut Venäjälle ovat vastaus iskuihin, joita Venäjä tekee Ukrainaan.

Karis vastasi samaan droonikysymykseen tuomalla esiin Ukrainan osaamisen. Nyt Baltiassa on vastattu hävittäjillä drooneihin, mikä on hänen mukaansa erittäin kallista. Lisää aiheesta Ukrainan presidentti tapaa Stubbin tänään Tallinnassa – Zelenskyi puhui Orpon kanssa ohjustorjunnasta ja drooneista

- Suosittelen, että kansalaisemme pysyvät rauhallisina, kun tiedämme, että joitakin drooneja eksyy alueellemme, Karis sanoi.

VIRON presidentti korosti, että Venäjää on painostettava entisestään ja että Venäjälle on muun muassa asetettava lisäpakotteita venäläisenergiavaroille ja niiden kuljettajille.

- On tärkeää kiinnittää huomiota yrityksiin normalisoida Venäjän osallistuminen kansainväliseen elämään, Karis sanoin.

- Venäjä yrittää hitaasti hiipiä takaisin kansainväliseen urheiluun ja kulttuuriin pehmentääkseen siihen kohdistuvia asenteita.

Tilaisuuden alkupuheenvuorossaan Karis korosti, että Ukrainan paikka on EU:ssa ja sotilasliitto Natossa. Hän näkee, että EU-neuvottelujen on edettävä nopeasti ja jo kesäkuussa.

ZELENSKYI tapasi aiemmin Tallinnassa pääministeri Petteri Orpon (kok.). Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaaminen myös presidentti Alexander Stubbin kanssa.

Zelenskyi on Tallinnassa osana Pohjoismaiden ja Baltian yhteistä NB8-huippukokousta.

STT/Milja Rämö