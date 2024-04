Zelenskyi: Ukrainalta loppuivat ilmatorjuntaohjukset ja Venäjä onnistui tuhoamaan tärkeän voimalaitoksen

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä onnistui tuhoamaan tärkeän Trypilskan voimalaitoksen, koska Ukrainalta loppuivat ilmatorjuntaohjukset.

Viime viikon torstaina tuhoutunut Trypilskan lämpövoimala oli yksi Kiovan alueen suurimmista sähköntoimittajista.

Zelenskyin mukaan Ukraina sai tuhottua Venäjän 11 ohjuksesta vain seitsemän ensimmäistä ennen ilmantorjuntaohjustensa loppumista. Loput neljä tuhosivat kuitenkin voimalan, Zelenskyi sanoi yhdysvaltalaisen PBS-kanavan haastattelussa.

Venäjä on tehnyt Ukrainan sähköverkkoon toistuvasti iskuja, joiden seurauksena yli miljoona ihmistä on jäänyt ilman sähköä. Ukrainan energiaministeriön mukaan myös myrskyt ovat katkaisseet sähköjä, sillä sähköinfrastruktuuri on vaurioitunut ilmaiskuissa.