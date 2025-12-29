Zelenskyi: Yhdysvallat tarjoaa Ukrainalle 15 vuoden vahvoja turvatakuita

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat tarjoaa Ukrainalle vahvoja turvatakuita 15 vuoden jatkettavissa olevalle ajanjaksolle. Ukraina kuitenkin haluaisi pidemmät turvatakuut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi tapasi sunnuntaina Floridassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.

- Sanoin hänelle, että meillä on jo sota meneillään, ja se on jatkunut lähes 15 vuotta. Niinpä todella halusin pidemmät takuut, Zelenskyi sanoi toimittajille.

Ukraina on ollut sodassa vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjä valtasi laittomasti Krimin niemimaan ja Itä-Ukrainan sota syttyi.

Zelenskyi kertoi esittäneensä Trumpille toiveen pidemmistä, 30:n, 40:n tai 50 vuoden pituisista turvatakuista. Zelenskyin mukaan Trump sanoi miettivänsä asiaa.

PRESIDENTTI Trumpin mukaan rauha Ukrainassa on paljon aiempaa lähempänä. Trump kommentoi asiaa tavattuaan Zelenskyin Floridassa.

- Uskon, että olemme pääsemässä paljon lähemmäksi, ehkä jopa erittäin lähelle, Trump sanoi tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi sanoi, että sopuun on päästy muun muassa Yhdysvaltojen Ukrainalle tarjoamista turvatakuista. Zelenskyi korosti turvatakuiden olevan keskiössä pysyvän rauhan saavuttamiseksi.

Trumpin mukaan lähiviikkojen aikana saadaan selville, onko sota Ukrainassa mahdollista saada päätökseen.

- On mahdollista, että sitä (sopua) ei tapahdu. Muutaman viikon sisällä saamme tietää, kumpaan suuntaan asia kääntyy, Trump sanoi.

Venäjän johto ilmaisi maanantaina olevansa Trumpin kanssa yhtä mieltä siitä, että neuvottelut sodan lopettamiseksi ovat loppuvaiheessaan.

Media kysyi Kremlin tiedottajalta Dmitri Peskovilta maanantaina, yhtyykö tämä Trumpin arvioon neuvotteluista.

- Totta kai, Peskov vastasi.

YKSI keskeisimpiä kiistakohtia neuvotteluissa on ollut Venäjän Ukrainalta valtaamien alueiden kohtalo. Trump sanoi sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä ovat päässeet lähemmäksi sopimusta Itä-Ukrainan Donbasin alueen kohtalosta.

- Sopua (Donbasista) ei ole syntynyt, mutta se on lähempänä. Se on hankala aihe, mutta uskon ratkaisun siihen löytyvän, Trump sanoi.

Zelenskyi korosti, että mahdolliset aluekysymykset ovat neuvotteluiden vaikeimpia.

- Meidän on kunnioitettava lakejamme ja kansalaisiamme. Meidän on kunnioitettava hallitsemiamme alueita, Zelenskyi sanoi.

Mahdollisen rauhansopimuksen kohtien hyväksymisestä voitaisiin Zelenskyin mukaan järjestää mahdollisesti kansanäänestys. Äänestyksiä voitaisiin järjestää muistakin suunnitelman kohdista kuin aluekysymyksistä.

Trump sanoi ehdottaneensa, että hän voisi tarvittaessa tulla puhumaan Ukrainan parlamentille, jos tästä olisi hyötyä neuvottelujen edistämisessä.

ZELENSKYIN mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapaavat eurooppalaisten johtajien kanssa tammikuussa Yhdysvalloissa. Zelenskyi kertoi myös, että Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajat tapaavat ehkä jo tulevalla viikolla viimeistelläkseen kohtia, joista sunnuntaisessa tapaamisessa neuvoteltiin.

Myöhemmin Zelenskyi sanoi toivovansa, että Ukraina isännöisi lähipäivinä Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten tapaamista. Tapaaminen toteutuisi Zelenskyin mukaan neuvonantajatasolla.

Sodan päättävään sopimukseen tarvitaan Zelenskyin mukaan neljän osapuolen allekirjoitus: Ukrainan, Euroopan, Yhdysvaltojen ja Venäjän.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi tapaamisen jälkeen, että niin sanottu halukkaiden koalitio tapaa Pariisissa tammikuun alussa.

Viestipalvelu X:ssä asiasta kertoneen Macronin mukaan tapaamisessa on tarkoitus päättää, miten koalition maat konkreettisesti osallistuvat Ukrainan tukemiseen rauhanprosessissa.

SUOMEN presidentti Alexander Stubbin mukaan Trump ja Zelenskyi kävivät tapaamisensa jälkeen yli tunnin mittaisen puhelun eurooppalaisten johtajien kanssa.

Stubb kertoi X-viestipalvelussa, että he keskustelivat konkreettisista toimista sodan lopettamiseksi.

- Pyrimme kaikki oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, Stubb kirjoitti viestissään.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan edistys neuvotteluissa oli tervetullut uutinen.

Puolan presidentti Karol Nawrocki korosti sunnuntain neuvotteluiden osoittaneen, että kaikki turvallisuuteen ja rauhaan liittyvät sopimukset on tehtävä kaikkien osapuolten kesken.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 12.43.