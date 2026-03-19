10 oppia sodasta on vuoden tiedekirja

Vuoden tiedekirja -palkinnon on voittanut Ilmari Käihkön teos 10 oppia sodasta. Teoksen on kustantanut WSOY. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palkintoraadin perusteluissa teosta kuvataan moniulotteiseksi ja teräväksi analyysiksi sodasta teoreettisena, yhteiskunnallisena, medioituneena ja henkilökohtaisesti koettuna ilmiönä.

Palkintoraadin mukaan Käihkön tapa käsitellä sodan ja rauhan suhteellisuutta sekä sodan luonnetta politiikan jatkeena on selkeä ja kirkas.

- Teos näyttää sodan organisoituna väkivaltana, tuhona ja kuolemana – ilman kiihkoa, mutta myös ilman etäännyttävää kylmyyttä.

Raati toteaa perusteluissaan, että Käihkön teoksen oppien mukaan sota on todiste maailman epätäydellisyydestä, jonka parempi ymmärtäminen luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

- Tekstin läpi välittyy inhimillinen ote epäinhimilliseen todellisuuteen. Siinä on tämän teoksen voima.

Kriisinhallintaveteraani Käihkö on sotatieteiden dosentti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän johtaa Helsingin yliopistossa Sota, ihminen ja maailma -tutkimushanketta.

Venäjän Ukrainassa aloittaman laajan hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Käihkö on ollut suomalaismedioissa runsaasti hyödynnetty asiantuntija.

- Käihkö yhdistää tutkijan ja asiantuntijan roolit taitavasti omakohtaiseen kokemukseen, palkintoraadin perusteluissa todetaan.

Raadin mukaan Käihkö erottaa asiantuntijan ja tutkijan roolin toisistaan, kun hän pohtii tutkijan suhdetta sodan monimutkaisuutta yksinkertaistavaan ja nopeasti reagoivaan mediaan.

- Hän osoittaa, että tutkimus tarvitsee aikaa, tilaa ja harkintaa – eli juuri sitä hitautta, joka mahdollistaa sodan kaltaisen monimutkaisen ilmiön tekemisen ymmärrettävämmäksi, raati arvioi perusteluissaan.

Vuoden tiedekirja -palkinnon jakaa vuosittain Suomen tiedekustantajien liitto. Sen suuruus on 25 000 euroa. 1980-luvulta asti jaetun palkinnon tarkoitus on kohdentaa huomio ansiokkaaseen kotimaiseen kirjallisuuteen, joka perustuu tieteen kriteerit täyttävään tutkimustyöhön.