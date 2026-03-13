Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.3.2026 06:00 ・ Päivitetty: 13.3.2026 06:00

105 päivää kestänyt talvisota päättyi 86 vuotta sitten Moskovan rauhansopimukseen

SA-kuva

Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi tänään 86 vuotta. Talvisota syttyi, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ilman sodanjulistusta marraskuun 30. päivänä vuonna 1939.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ilmavoimat lentää ylilennot talvisodan päättymisen muistopäivänä Tampereella ja Kajaanissa. Ylilennoilla kunnioitetaan talvisodassa kaatuneitten muistoa.

Tampereella järjestetään muistopäivän seppeleenlaskutilaisuus Kalevankankaan hautausmaalla. Ylilento lennetään tilaisuuden yhteydessä kello 11, minkä jälkeen Hornet lentää Messukylän kirkon yli.

Kajaanissa talvisodan päättymisen muistopäivänä järjestetään seppeleenlaskutilaisuus Kajaanin kirkon kirkkopihalla. Ilmavoimat lentää tilaisuuden yhteydessä ylilennon kello 18.

105 PÄIVÄÄ kestäneen sodan aikana Neuvostoliitto pommitti useita Suomen paikkakuntia, muun muassa Helsinkiä, Viipuria, Turkua ja Lahtea.

Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 kello 11 voimaan astuneeseen Moskovan rauhansopimukseen.

Sotatoimissa kaatui yli 25 000 suomalaista ja yli 40 000 haavoittui. Yli tuhat siviiliä kuoli. Arvioiden mukaan Neuvostoliiton sotatoimissa kärsimät tappiot olivat moninkertaiset Suomeen verrattuna.

Suomi säilytti itsenäisyytensä, mutta joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle 11 prosenttia maa-alueistaan, suurimpana kaupunkina Viipurin. Menetettyihin alueisiin kuuluivat myös Sallan ja Kuusamon itäosat, suuri osa Karjalasta, Suomenlahden ulkosaaret ja Kalastajasaarennon länsiosa.

Alueluovutusten seurauksena noin 430 000 suomalaista – 12 prosenttia väestöstä – menetti kotinsa ja asutettiin muualle Suomeen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Ulkomaat
13.3.2026
Labourin ahdinko – tasapainoilua Trumpin, populistien ja vihervasemmiston puristuksessa
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
13.3.2026
Arvio: Tunnelmaltaan ja sävyltään totinen Out of Order ei ole synkkä tai ahdistava vaan ihastuttava kokonaistaideteos
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
12.3.2026
Arvio: Uusi Rasputin todistaa Putinin nousun ja Venäjän syöksymisen moderniksi diktatuuriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU