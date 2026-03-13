Arvio: Tunnelmaltaan ja sävyltään totinen Out of Order ei ole synkkä tai ahdistava vaan ihastuttava kokonaistaideteos

Viime kesänä Helsingin Juhlaviikoilla brasilialaissyntyinen koreografi Fernando Melo ja kuvataiteilija, taikuri Kalle Nio hurmasivat katsojat esityksellä Tempo. Nyt he tekevät sen taas yhdessä Helsinki Dance Companyn hienojen tanssijoiden kanssa teoksessa Out of Order. Annikki Alku Demokraatti

Kaupunginteatterin pientä näyttämöä hallitsee oma pienoisuniversuminsa, jossa tapahtumilla on aivan omat lakinsa ja ajan kululla omat sääntönsä. Tämä vaikutelma luodaan liikuteltavilla peileillä, pyörivällä näyttämöllä, valoilla ja tanssijoiden hidastetulla liikkeellä.

Melon runsaan koreografian liikekieli vaikuttaa nopeissakin jaksoissa jotenkin ajallisesti venytetyltä. Se on sitkeän pehmeää ja samalla äärimmäisen tarkkaa. Ja niin sen on oltavakin, jotta visuaaliset illuusiot toteutuvat.

Nion luomat peiliseinämät ovat yhtä aikaa peilejä ja läpinäkyviä ikkunoita. Ne toistavat tanssijan liikettä, mutta niissä näkyy myös ”olemattomia” tanssijoita kuin nopeita välähdyksiä silmäkulmassa.

Taimaaminen niin ajallisesti kuin paikallisesti on koko esityksen ratkaiseva tekijä ja kulmakivi. Tanssijoiden on oltava oikeassa paikassa, oikeaan aikaan tekemässä liikettä juuri niin kuin on sovittu. Pienikin heitto ja illuusio ei toteudu.

TANSSI:

Helsinki Dance Company

Helsingin kaupunginteatteri

Out of Order

Koreografia Fernando Melo Lavastus ja taikuus Kalle Nio Musiikki kooste Puvut Samu-Jussi Koski Valot Aku Lahti Naamiointi Tuula Kuittinen Tanssijat Sofia Hilli, Aksinja Lommi, Jyrki Kasper, Kalle Lähde, Pekka Louhio, Mikko Paloniemi, Justus Pienmunne, Inka Tiitinen

TÄSTÄ HAASTEESTA ryhmän kaikki kahdeksan tanssijaa selviävät loistavasti.

He ovat liikkeissään ja ilmaisussaan äärimmäisen keskittyneitä, mutta eivät pakonomaisia. Liike hengittää ja esitys on tanssiteos, ei pelkkä ällistyttävä visuaalinen näky.

Tunnelmaltaan ja sävyltään Out of Order on melko totinen, jopa vakava. Tummasävyisessä, paikoitellen jopa uhkaavan oloisessa nykymusiikkikoosteessa pääinstrumenttina soi sello.

Tapahtumat etenevät sattumanvaraisesti kuin muistin sirpaleet, mutta niistä voi löytää Justus Pienmunnen ja Aksinja Lommin muodostamaa paria kohdanneen traagisen onnettomuuden. Tätä ajatusta tukee yksi koreografisesti uskomaton ratkaisu jatkuvassa pää- tai otsakontaktissa tapahtuvasta henkiinherätyksen mieleen tuovasta duetosta.

Tummanpuhuvuus ja ajan patina ovat läsnä myös Samu-Jussi Kosken eri vuosikymmeniin viittaavassa puvustuksessa sekä Nion suunnittelemassa symbolisessa lattiakuvionnissa. Samassa linjassa ovat myöskin Aku Lahden pehmeäsävyiset valot.

Silti Out of Order ei missään tapauksessa ole synkkä tai ahdistava. Se on ihastuttava kokonaistaideteos, jonka hämmästyttävät illuusiot haluaakin säilyttää mielessään taianomaisina.