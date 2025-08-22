Politiikka
12 hakee puolustusministeriön kansliapäälliköksi – mukana kokeneita sotilasnimiä
Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraalimajuri Sami Nurmi.
Paikkaa hakevat myös Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jari Mikkonen ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja, prikaatikenraali Markku Viitasaari.
Kansliapäällikön paikkaa hakee myös muun muassa Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Manu Tuominen.
Kaikkiaan tehtävään haki 12 henkilöä.
