Hurja laskelma pöytään Kuntalehdessä: SDP:lle 55 kansanedustajaa, perussuomalaisille 22

SDP saisi nykyisillä kannatusluvuilla jopa 55 paikkaa eduskunnasta, jos vaalit pidettäisiin nyt, laskee Kuntalehti. Rane Aunimo Demokraatti

Lehti mallinsi vuoden 2023 eduskuntavaalitulokset uudelleen Helsingin Sanomien kesäkuussa julkaiseman, Verianilta tilaamansa gallupin perusteella.

Mallinnuksessa puolueiden viime eduskuntavaaleissa saavuttamaa koko maan kannatusta korjataan uusimmasta gallupista ilmenevän kannatuksen ja vaalituloksen erotuksella. Tämän kannatusmuutoksen oletetaan tapahtuvan tasaisesti koko maassa.

Muutos olisi merkittävä, sillä SDP sai edellisissä eduskuntavaaleissa 43 kansanedustajaa ja jäi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

SDP:n edellä ylsivät kokoomus ja perussuomalaiset 48 ja 46 edustajalla.

12 PAIKAN lisäys nostaisi SDP:n eduskunnan selvästi suurimmaksi puolueeksi.

Kakkossijasta tulisi sen sijaan tiukka taisto, sillä Kuntalehden laskelmissa kokoomus ja keskusta saisivat 38 kansanedustajaa.

Kokoomus häviäsi siis kymmenen paikkaa, mutta keskusta ottaisi kansanedustajien määrällä mitaten vielä SDP:täkin suuremman vaalivoiton peräti 15 paikan lisäyksellä.

Suurin pudottaja olisi silti ylivoimaisesti perussuomalaiset, joka ei Kuntalehden laskuissa onnistuisi saamaan kuin 22 kansanedustajaa. Keväällä 2023 puolue sai 46 kansanedustajaa eli yli puolet puolueen kansanedustajista menettäisi paikkansa.

Puolueen eduskuntaryhmä on jo pienentynyt yhdellä tämän vaalikauden kuluessa Timo Vornasen tultua erotetuksi puolueesta.

Kuntalehden mallinnoksessa keskusta saisi lisäpaikkoja kaikissa vaalipiireissä ja SDP kaikkialla muualla paitsi Lapissa ja Keski-Suomessa. Joko SDP tai keskusta olisi suurin puolue jokaisessa manner-Suomen vaalipiirissä.

JOS SDP todella saisi seuraavissa eduskuntavaaleissa 55 kansanedustajaa, paikkamäärä olisi täsmälleen yhtä suuri kuin Esko Ahon keskustalla vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen. Samaan ylsi myös Anneli Jäätteenmäen keskusta vuonna 2003.

Paavo Lipposen SDP:n lukuihin sen sijaan on vielä matkaa. Silloinen SDP jyräsi vuoden 1995 eduskuntavaalien voittoon 28,25 % kannatuksella, joka toi huimaavat 63 kansanedustajaa.

Todellisissa eduskuntavaaleissa luvut voivat tietysti olla jotakin aivan muuta. Seuraavat eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2027.

Kuntalehden paikkalaskelma:

SDP 55 (+12)

Kokoomus 38 (-10)

Keskusta 38 (+15)

Perussuomalaiset 22 (-24)

Vasemmistoliitto 19 (+8)

Vihreät 15 (+2)

RKP 8 (-1)

Kristillisdemokraatit 4 (-1)

Viimeinen +1 paikka tulee Ahvenanmaan edustajasta