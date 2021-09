16-vuotiaan murhasta tuomiot kolmelle nuorelle: pisin rangaistus yli kymmenen vuotta – ”Tekotapa erityisen raaka ja julma”

Pojat tuomittiin kymmenen vuoden ja yhden kuukauden, yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden sekä kahdeksan vuoden ja kahden kuukauden pituisiin vankeusrangaistuksiin.

Syyttäjä oli vaatinut heille murhasta nuorina henkilöinä 12 vuoden, 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittujen täytyi pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena.

– Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä. Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu asianomistajaan yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä, käräjäoikeus toteaa tuomiosta annetussa tiedotteessa.