A-kassa: Ansiopäivärahaa saavien ja ensihakemusten määrä on laskenut – Työttömyyden kasvu nosti silti menoja

Avoimen työttömyyskassan ansiopäivärahan saajien määrä jatkoi laskuaan viime vuodesta, mutta kuukausitasolla tilanne pysyi lähes ennallaan.

Tiedotteen mukaan hakemuksia saapui helmikuussa selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja erityisesti ensihakemusten määrä laski tammikuusta. Samalla lomautettujen osuus pysyi edelleen korkeana, ja vaikka saajamäärä väheni, ansiopäivärahamenot kasvoivat hieman edelliskuusta.

A-kassa arvioi maaliskuun alkupuolen lukujen viittaavan siihen, että saajamäärä saattaa olla kääntymässä jälleen loivaan nousuun.

– Tyypillisesti hakemusmäärät laskevat kevättä kohti, mutta vielä on vaikea sanoa, miltä tämä kevät tulee näyttämään. Lasku ensihakemusten määrässä on kuitenkin hyvä merkki, kommentoi A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka tiedotteessa.

A-KASSASTA sai ansiopäivärahaa helmikuussa 25 653 jäsentä, mikä on 17,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen kuukauteen verrattuna saajien määrä pysyi lähes ennallaan, laskua oli vain 0,2 prosenttia.

Hakemusten määrä on vähentynyt selvästi viime vuodesta. Hakemuksia saapui helmikuun aikana 29 408, mikä on 20,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Myös tammikuuhun verrattuna hakemusmäärä väheni selvästi, 16,1 prosenttia.

A-kassan jäsenistä ansiopäivärahaa sai helmikuussa 10,5 prosenttia, mikä on 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Helmikuussa jätettiin 1 961 ensihakemusta, mikä on 15,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammikuuhun verrattuna ensihakemusten määrä laski reilusti, jopa 40,9 prosenttia.

Lomautusajan ansiopäivärahaa sai helmikuussa 9 978 henkilöä. Lomautettujen määrä on 20,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin ja 2,0 prosenttia vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista oli helmikuussa lähes samoissa lukemissa kuin viime vuonna. Osuus oli nyt 39 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 40 prosenttia.

ANSIOPÄIVÄRAHAMENOT nousivat helmikuussa 1,2 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Ansiopäivärahaa maksettiin helmikuussa yhteensä 33,0 miljoonaa euroa, kun tammikuussa summa oli 32,6 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna helmikuun maksetut ansiopäivärahamenot olivat 22,9 prosenttia pienemmät.

Huomionarvoista on tiedotteen mukaan, että maksettu euromäärä on kasvanut tammikuusta, vaikka saajamäärä on laskenut. Tätä selittää muun muassa se, että kokonaan työttömien määrä on hieman suurempi ja sovitellun päivärahan saajamäärä hieman pienempi kuin tammikuussa.

Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli helmikuussa 18,3 päivää, eli 0,4 päivää enemmän kuin tammikuussa ja 0,1 päivää enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Maaliskuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa oli maksettu 17 025 jäsenelle, mikä on 563 enemmän kuin edellisen kuun puolivälissä. Vuotta aiemmin maaliskuun puolivälissä saajia oli 21 072, joten määrä on nyt 19,2 prosenttia pienempi.

Lomautusajan päivärahaa on maksettu maaliskuun puoliväliin mennessä 6 206 jäsenelle, mikä vastaa 36 prosenttia kaikista saajista. Lomautettujen osuus näyttäisi siten olevan hieman laskussa.

SUURIN osa A-kassan jäsenistä työskentelee teollisuuden, rakentamisen sekä auto- ja kuljetusalan tehtävissä. Tilastot kuvaavat siten erityisesti näiden alojen kehitystä.

Saajamäärien muutoksiin vaikuttavat yleisen työllisyystilanteen lisäksi työttömyysturvaan tehdyt lakimuutokset, kuten työssäoloehdon ja ansiopäivärahan ehtojen muutokset.