Aamulehti pestaa ulkopuolisen selvityshenkilön käymään läpi Matti Kuuselan jutut

Aamulehti palauttanee poistamiaan toimittaja Matti Kuuselan juttuja verkkoon, kun niiden sisältämät sepitteet on saatu selvitettyä, Aamulehden päätoimittaja Sanna Keskinen kertoo STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Takaisin verkkoon palannee Keskisen mukaan Kuuselan jutuista sellaisia, joissa sepitettä ei ole sekä sellaisia, joiden fiktiivinen osuus kyetään yksilöimään tarkasti.

- Pysyvästi poistetuksi saattaa jäädä juttuja, joiden sepitteellistä osuutta ei kyetä selvittämään riittävän tarkasti.

Aamulehti on ilmoittanut pestaavansa ulkopuolisen selvityshenkilön käymään läpi Kuuselan juttujen sisällön. Keskisen mukaan sopimus tehtävään valitun kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänään. Sen jälkeen Aamulehden on määrä julkaista tänään selvittäjän nimi sekä tämän työn aikataulu.

- Sen voi jo sanoa, että toivomme hänen työnsä alkavan ja valmistuvan mahdollisimman pian.

KESKINEN kirjoitti aiemmin tällä viikolla Aamulehdessä, että päätös Kuuselan juttujen poistamisesta verkosta tehtiin, koska lehden sisäisessä selvityksessä paljastui sepitettä olleen useissa Kuuselan jutuissa niin, ettei lukijan ollut mahdollista tunnistaa sitä sepitteeksi. Kuusela oli itse ilmoittanut kirjassaan, että hän on käyttänyt jutuissaan myös sepitettä.

Journalistin ohjeiden mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.

Kuusela työskenteli Aamulehden vakituisena toimittajana vuodet 1983-2020 ja on toiminut sen jälkeen lehden satunnaisena avustajana.

Kuuselan juttujen ympärille on syntynyt kohu, jossa häntä on sekä syytelty että puolustettu.

Uutista päivitetty klo 12.43