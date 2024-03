Ylen hallituksen puheenjohtaja: Jouko Jokisella on hallituksen luottamus

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavalla päätoimittajalla Jouko Jokisella on Ylen hallituksen luottamus, kertoo hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen Demokraatille. Johannes Ijäs Demokraatti

Ylen vastaavat päätoimittajat tapasivat Ylen hallintoneuvoston työvaliokunnan tänään ylimääräisessä kokouksessa. Kokouksessa aiheena oli viime päivien keskustelu sepitteen roolista journalismissa.

Aamulehdessä työskennellyt Kuusela on kertonut käyttäneensä fiktiota joissakin jutuissaan. Aamulehdessä ennen vastaavana päätoimittajana työskennelleen Jokisen kommentit ovat aiheuttaneet hämmennystä, sillä hän on puolustanut Kuuselaa.

Myös Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen on puolustanut julkisuudessa Kuuselan journalismia.

Demokraatti sai tänään sähköpostitse vastauksia kysymyksiin Matti Apuselta. Näin Apunen vastasi:

Olet puolustanut Aamulehden toimittaja Kuuselan toimintaa julkisuudessa. Samoin teki myös Jouko Jokinen, joka on sittemmin pahoitellut lausuntojaan. Seisotko itse yhä kaikkien omien lausuntojesi takana?

– Kysyttäessä kuvasin Matti Kuuselaa journalistina aikana, josta on jo lähes 20 vuotta. Painotin Helsingin Sanomille kahteen kertaan, että uutisjournalismissa toleranssi fiktiolle oli silloin ja on edelleen nolla. Mitä tähän hetkeen tulee, niin jos journalistisissa tuotteissa on miltään osin lausuntoja tai tietoja, joita ei voi todentaa, ne pitää selkeästi erottaa, oli lajityyppi uutinen, feature tai mikä muu tahansa. Jos tästä on jäänyt epäselvyys, pahoittelen sitä, Apunen vastaa.

Mikä on sinun ja hallituksen puheenjohtajan rooli käynnissä olevassa julkisessa keskustelussa, onko luottamusta Yleen jollain toimilla palautettava? Miten hallituksen pj:nä toimit?

– Selvennämme asioita, jotka eivät ole selviä. Alleviivaamme eettisiä periaatteita, jotka ovat nykyisellään hyviä.

Jouko Jokinen on pahoitellut omia lausuntojaan, onko Jokisella hallituksen pj:nä luottamuksesi?

– Hallitus keskusteli aiheesta aiemmin tänään ja Jokisella on hallituksen luottamus.

Oletko menossa kuultavaksi Ylen hallintoneuvostoon tai sen työvaliokuntaan? Pitäisitkö tällaista kuulemista itse tärkeänä?

– Sellaista pyyntöä ei ole esitetty.

Mitä ajattelet siitä, että Ylen vastaava päätoimittaja on kyseenalaistanut julkisuudessa HS:n ja IL:n luotettavuutta?

– Lausunnollaan Iltalehdestä ja Helsingin Sanomista Jokinen kuvaa käsitykseni mukaan senhetkistä henkilökohtaista tunnetilaansa. Yleisradion suhteet muihin medioihin ovat ”business as usual”, siis muuttumattomat.

Toimittaja Heikki Vento luonnehti Verkkouutisissa kauttasi AL:n päätoimittajana. Hän kirjoittaa näin: ”Matti Apunen johti Aamulehteä 1998-2010 aikana, jolloin lehteä uudistettiin voimakkaasti. Kunnianhimo oli valtava ja vauhti kova.”…”Erityisen tärkeää oli, että muu media lainasi Aamulehteä. Tämä johti uutisvoittoihin ja ylilyönteihin. Joskus tekstiin lisättiin perättömyys, tai sopiva aihe toteutettiin suunnitellusti, vaikka tapahtumat olisivat saaneet ennakko-odotuksista poikkeavan käänteen.” Miten kommentoit näitä Vennon väitteitä muun muassa perättömyyksien lisäämisestä? Aiotko ryhtyä niiden takia toimiin?

– Olen pyytänyt Verkkouutisilta näyttöä siitä, mihin Vento väitteensä pohjaa. Uutiskilpailussa ylilyönteihin syyllistyy aika ajoin jokainen viestin. Vento antaa kuitenkin ymmärtää, että Aamulehdessä olisi kirjoitettu perättömyyksiä tieten tahtoen. Tällainen väite vaatii näytön, jota en ole saanut.

– Aamulehdessä tehtiin suurella vaivalla 2000-luvun puolivälissä Tyylikirja, joka täydensi Journalistin ohjeita ja oli silloin aivan poikkeuksellisen yksityiskohtainen eettinen ohjeistus. Eettiset ohjeet asetettiin esille nettiin, jotta ne olisivat joka hetki kaikkien nähtävillä. Lisäsimme sen yhteyteen kehotuksen “käräyttäkää meidät”, ts. toivoimme että pienenkin epäkohdan ilmaantuessa lukijat olisivat voineet vedota ohjeistukseen ja osoittaa missä kohdin juttumme olivat eettisen koodimme vastaisia, Apunen lisää.

Demokraatin tavoittama Heikki Vento pysyy sanoissaan ja toteaa, että hänellä on esimerkkejä kirjoituksessa esittämänsä tueksi. Muutoin hän ei halua asiaa kommentoida. Heikki Vennon mainitsemat esimerkit ovat Verkkouutisen toimituksen tiedossa, Verkkouutisten päätoimittaja Kasperi Summanen toteaa.

Kritiikistä huolimatta Vento haluaa myös painottaa, että Apusen aikainen Aamulehti oli myönteisellä tavalla edelläkävijä suomalaisessa journalismissa.

Uutiseen lisätty Heikki Vennon kommentit kello 17.26 ja jutun viimeinen sitaatti Matti Apuselta kello 17.28. Lisätty kello 19.26 Kasperi Summasen kommentti.