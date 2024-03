Näin Sinuhe Wallinheimo avaa sepitekohusta käytyä keskustelua – “Hän myönsi”

Ylen vastaavat päätoimittajat tapasivat Ylen hallintoneuvoston työvaliokunnan tänään ylimääräisessä kokouksessa. Kokouksessa aiheena oli viime päivien keskustelu sepitteen roolista journalismissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Aamulehdessä työskennellyt Kuusela on kertonut käyttäneensä fiktiota joissakin jutuissaan. Aamulehdessä ennen vastaavana päätoimittajana työskennelleen nykyisin Ylen vastaavana päätoimittajana toimivan Jouko Jokisen kommentit ovat aiheuttaneet hämmennystä, sillä hän on puolustanut Kuuselaa.

– Asia on täysin yksiselitteinen: Ylen journalismissa sepitteelle ei ole sijaa. Olen pahoillani, että aiemmat lausuntoni Aamulehden entisestä toimittajasta ovat johtaneet Ylen journalismin luotettavuuden kyseenalaistamiseen, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kommentoi Ylen tiedotteessa kokouksen jälkeen.

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) toteaa Demokraatille, että hallintoneuvoston työvaliokunta sai aamupäivän etäkokouksessa kattavan selvityksen Ylen journalistisista periaatteista.

– Olemme selvitykseen tyytyväisiä.

Wallinheimon mukaan kokouksessa ei keskusteltu kenenkään asemasta. Ylellä hallintoneuvosto valitsee hallituksen, joka puolestaan valitsee Ylen johtajat.

– Ylen vastaavat toimittajat ja toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila olivat linjoilla. Minun mielestäni keskustelu oli avointa ja kritiikkiäkin tuli.

Millaista kritiikkiä siellä nousi?

– Jokisen julkisuudessa esitettyjä lausuntoja kritisoitiin työvaliokunnan jäsenten toimesta. Kyllähän Jokinen avoimesti kertoi, että hän on kuvaillut julkisuudessa asioita huolimattomasti. Hän myönsi, että kommentit ovat olleet virheellisiä ja hän pahoitteli niitä.

Vaikuttiko siltä, että Jokisella on luottamus toimia Ylellä?

– Toki varmasti se keskustelu käydään sitten Ylessä muissa instansseissa kuin hallintoneuvostossa. Kyllä minusta tuntuu siltä, että Joukokin pahoittelee näitä ja ymmärtää sen, että tietyissä kommenteissa on tehty virheitä. En usko, että tässä tulee mitään muuta.

Yleishuomio kokouksesta oli Wallinheimon mukaan se, että Ylen journalismi perustuu faktoihin ja siitä pidetään kiinni.

YLEN hallintoneuvosto vastaa Ylen hallituksesta ja sen puheenjohtajasta. Myös Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen on puolustanut julkisuudessa Kuuselan journalismia.

Wallinheimo sanoo, ettei Ylen hallintoneuvosto ole vielä toistaiseksi pyytänyt Apusta kuultavaksi.

– Sellaista linjausta ei ole nyt tehty, kuullaanko vai ei. Varmaan näinä päivinä käydään keskustelu työvaliokunnan jäsenten kesken, kuullaanko Apusta erikseen.

Onko Ylen hallintoneuvostolla luottamus hallitukseen ja Apuseen?

– On, koska kyllähän julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät on suoritettu yhtiössä luotettavasti ja vastuullisesti. Siinä Ylen hallitus on keskeisessä roolissa. Siinä mielessä meillä on luottoa.

Olisiko Apusen syytä pahoitella?

– Se on tietenkin Apusen päätettävissä, mitä hän sitten tekee. En osaa tuohon kommentoida. Olen tyytyväinen siitä, että Jouko Jokinen on nyt näitä pahoitellut.