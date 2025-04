Äänestysnumeroiden sekoittaminen yleisin syy äänten hylkäykseen alue- ja kuntavaaleissa – noin 70 000 ääntä hylkyyn

Aluevaaleissa hylättiin yli 46 000 ääntä koska ehdokkaan numero oli merkitty niin, ettei siitä selvinnyt, ketä ehdokasta se tarkoitti. Kuntavaaleissa hylättiin samasta syystä reilut 23 000 ääntä.

- Jos aluevaalilipussa on pieni ehdokasnumero, niin laskija ei voi tietää, ketä aluevaalien ehdokasta on ajateltu äänestää, kuvasi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen STT:lle.

Jääskeläinen totesi, että väärien numeroiden takia hylättyjen äänten määrä on itse asiassa vielä korkeampi. Osassa kunnista vaalilautakunnat ovat kirjanneet nämä tapaukset muuhun luokkaan eli luokkaan ”äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa äänestyslippua”.

TÄSTÄ syystä hylättyjä lippuja on oikeusministeriön listassa noin 2 500. Jääskeläisen mukaan tässä on yleensä kyse siitä, että äänestäjä on yrittänyt äänestää jollakin toisella paperilapulla. Yleensä nämä tapaukset ovat harvinaisia.