Äänestystrilleri luvassa: Windows95man kilpailee suosikkeja vastaan Euroviisujen finaalissa

Poikkeuksellisen jännitteiset Euroviisut tulevat päätökseensä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kun kilpailun voittaja selviää viisufinaalissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämänvuotisia viisuja on leimannut Israelin viisuosallistumiseen kohdistuva vastustus maan Gazassa käymän sodan vuoksi.

Israelin osallistumista on protestoitu Malmössä pitkin viikkoa. Toistaiseksi suurimpaan mielenosoitukseen Malmön keskustassa keskiviikkona osallistui poliisin arvion mukaan 10 000-12 000 ihmistä.

Keskiviikon mielenosoituksen järjestänyt Stoppa Israel -verkosto on järjestämässä suurmielenosoituksen Malmössä myös lauantaina. Lisäksi Malmössä järjestetään illalla “kansanmurhaton laulukilpailu” Falastinvision.

Myös viisujen turvallisuustilanne ja siihen liittyvät huolet ovat olleet tänä vuonna isosti esillä, osittain juuri Israelin osallistumisen ja sen saaman vastustuksen vuoksi. Osittain taustalla on viimevuotinen terroriuhkatason nosto Ruotsissa.

Viisuja on turvattu Malmössä muun muassa poliisien näkyvällä läsnäololla tapahtumapaikkojen ympäristössä.

VIISUFINAALIN tulos ratkeaa puoliksi ammattilaisraatien, puoliksi yleisöäänestyksen perusteella. Viisujen suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuvat muun muassa Kroatia, Sveitsi ja Ukraina.

Kroatia tuo lavalle tarttuvaa rockia, Sveitsi eri musiikkityylien hybridin ja Ukraina räpillä maustetun voimaballadin.

Suomen Windows95manin No Rules -kappaletta ei ole kärkikahinoihin veikattu, mutta sille on ennakoitu mahdollisuuksia suureenkin yleisöäänipottiin. Windows95man esiintyy finaalissa hyvällä esiintymispaikalla, numerolla 17.

Israelin saatua finaalipaikan torstain semifinaalista se nousi vedonlyöntitilastoissa yllättäen vedonlyöjien kakkossuosikiksi voittamaan koko viisut.

Vedonlyöjiin on saattanut vaikuttaa sosiaalisessa mediassa levinnyt videoklippi Italian televisiosta, jossa tv-ruudun alareunassa näyttivät pyörivän torstain semifinaalin puhelinäänestyksen prosenttiosuudet. Sen mukaan Israel olisi saanut Italiassa peräti 39 prosenttia puhelinäänistä.

Italian yleisradioyhtiö Rai pahoitteli perjantaina tapahtunutta ja sanoi lähetykseen päätyneiden äänestyslukujen olleen vain osittaisia.

VIIME vuosista poiketen finaalin yleisöäänestys avataan tänä vuonna jo ennen ensimmäistä esiintyjää. Koko illan äänestys on ollut käytössä myös vuosina 2010 ja 2011.

Yleisöäänestyksen painoarvo on tarkalleen ottaen hiukkasen yli 50 prosenttia, sillä mukana on toista vuotta peräkkäin äänestys kilpailevien maiden ulkopuolisista maista. Niin sanotulla “muun maailman äänestyksellä” on yhtä suuri painoarvo kuin yksittäisellä kilpailuun osallistuvalla maalla.

Äänestys ulkopuolisista maista on avautunut jo eilisiltana ja päättyy finaalin alkaessa.