”Äärimmäisen hyökkäävä” – Venäjä älähti Macronin ydinasepuheista

Venäjä on reagoinut äkäisesti Ranskan presidentin Emmanuel Macronin keskiviikkoiseen puheeseen, jossa tämä pohti Ranskan ydinasepelotteen laajentamista muihin Euroopan maihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Macronin puheet on tulkittava uhkaukseksi Venäjää kohtaan.

- Totta kai se on uhka Venäjää kohtaan. Jos hän näkee meidät uhkana — ja sanoo että on tarpeellista käyttää ydinasetta, valmistautuu käyttämään ydinasetta Venäjää vastaan, totta kai se on uhka, Lavrov sanoi torstaina.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi puheen olleen ”äärimmäisen hyökkäävä”.

- Tuntuu siltä, että Ranska haluaa sodan jatkuvan, Peskov sanoi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi, että Macronin puhe oli ”irrallaan todellisuudesta”.