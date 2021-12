Äärimmäisen tiukka koronalinja turhauttaa ja uuvuttaa Kiinassa

Kiinassa on alkanut näkyä uupumista maan äärimmäisen tiukkaan koronalinjaan. Turhautuminen koviin koronarajoituksiin on puristanut esiin jopa jonkin verran nurinaa maassa, jossa keskushallinto ei ole sellaista sietänyt. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiina on pitänyt kiinni järkkymättä strategiastaan, jolla se tähtää nollaan koronatartuntaan. Tähän on pyritty rajojen sulkemisella, kohdistetuilla koronasuluilla sekä massatestauksilla.

Uuden haasteen Kiinallekin on tuonut koronan omikronmuunnos. Kiina on rokottanut väestöään kehittämällään Sinovac-rokotteella, mutta sen teho omikrontartuntoja vastaan saattaa olla heikko. Financial Times kertoi, että hongkongilaisten tutkijoiden mukaan kaksi annosta kiinalaista Sinovacia tuo ”riittämättömästi” vasta-aineita omikronvarianttia vastaan.

Myös Kiinassa on jo havaittu joitakin omikrontartuntoja.

Uudemmat muunnokset murheenkryyni

Kiinan ankaran nolla tartuntaa -tavoitteen seuraukset on kokenut erityisen raskaasti noin 200 000 asukkaan kaupunki Ruili, joka sijaitsee Kiinan Myanmarin-vastaisella rajalla. Kaupunki on sinnitellyt läpi kolme suurta koronasulkua ja toistuvia massatestauksia.

Kauppias nimeltä Lin sanoi, että hänen koruliikkeensä jatko on nyt hiuskarvan varassa, kun turistit ja asiakkaat näyttävät edelleen pysyvän poissa rajoitusten vuoksi.

- Pystymme juuri ja juuri jatkamaan toimintaamme, kertoi Lin, joka kielsi käyttämästä lehtijutussa koko nimeään rangaistustoimien pelossa.

Kiinassakin on päässyt silti julki maan koronalinjan vastaisia kannanottoja. Tässä kuussa laajasti jaetussa tv-haastattelussa Hongkongin yliopiston professori Guan Yi kyseenalaisti Kiinan strategian. Hän väitti, että maan ei kannattaisi suorittaa massatestejä ”joka käänteessä”, tai antaa Sinovacin tehosterokotteita ilman tarpeeksi tietoa niiden tehokkuudesta.

Vaikka Kiina onnistui pääosin tukahduttamaan tartunnat pandemian ensimmäisenä vuonna, deltavariantti on osoittautunut vaikeammaksi hillitä – tulossa olevasta omikronista puhumattakaan.

Verkkoraivo on purskahdellut pintaan yllättävistäkin syistä. Monelle sosiaalisen median käyttäjälle näytti olevan liikaa, kun terveydenhuollon työntekijät tappoivat lemmikkikoiran sorkkaraudalla sen omistajien ollessa karanteenissa.

Lapsi koronatestissä jo 70 kertaa

Kiinassa ne, joiden katsotaan epäonnistuneen koronan hallinnassa, erotetaan usein. Tämä pakottaa paikalliset viranomaiset ryhtymään yhä jyrkempiin torjuntatoimiin.

Peking ”on kohtaamassa kasvavia kotimaisia ​​paineita siirtyä joustavampaan lähestymistapaan”, arvioi Yanzhong Huang ulkosuhteiden neuvostosta uutistoimisto AFP:lle.

Analyytikot kuitenkin sanovat, että Kiinan keskushallinto tuskin lieventää strategiaansa ainakaan ennen kuin maan kommunistinen puolue on pitänyt 20. puoluekokouksensa ensi vuoden lopulla.

Valtion tiedotusvälineet ovat yrittäneet vaientaa koronakeskustelun. Esimerkiksi uutistoimisto Xinhua ilmoitti, että Kiinan strategian kyseenalaistaminen ”ei yksinkertaisesti ole oikein”.

Rajakaupunki Ruilissa paikallismedia kertoi, että eräs kaupungin lapsista on käynyt koronatestissä 70 kertaa.