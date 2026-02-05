Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.2.2026 05:29 ・ Päivitetty: 5.2.2026 05:29

Abit juhlivat penkkareita – lukuloma alkaa

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Valtaosassa Suomen lukioita, muun muassa Helsingissä ja Vantaalla, vietetään tänään penkkaripäivää, jolloin abiturientit hyvästelevät opinahjonsa ja lähtevät lukulomalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Päivä alkaa kouluissa, joissa naamiaisasuihin pukeutuneet abit hyvästelevät opettajat ja esittävät ohjelmaa. Sitä seuraavat rekka-ajelut, joiden aikana abit heittelevät karkkia yleisölle.

Penkkareiden jälkeen joko samana päivänä tai lähipäivinä lukioissa vietetään vanhojen tansseja, kun lukion kakkosluokkalaisista tulee koulujen vanhimpia.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

