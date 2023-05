Adlercreutz hallitusneuvottelujen käänteestä: ”Ei minulla ole syytä epäillä”

Hallitusneuvotteluissa osa työryhmistä on keskeyttänyt neuvottelut joksikin ajaksi. Vain muutama ryhmä kokoustaa, sillä perussuomalaiset haluaa keskittyä tässä vaiheessa maahanmuutto- ja ilmastoasioihin ja löytää niissä ratkaisuja. Johannes Ijäs Demokraatti

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz toteaa, että on vaikea sanoa, mihin saakka hallitusneuvottelut kestävät.

– Kun on aika paljon asioita vielä pöydällä ja sovittavana, niin eihän tietenkään tällainen tauko edistä asiaa. Sitten tietenkin voi ajatella, että jos se auttaa kannanmuodostuksessa ja on sitten selkeämmät eväät jatkoon, sittenhän se voi tietenkin jopa auttaa. Kyllä hengähdystauko siinä mielessä voi olla ihan hyvä asia, mutta kyllä siellä vielä paljon asioita on täysin käsittelemättä, Adlercreutz toteaa Demokraatille eduskunnassa.

Adlercreutz oli tulossa tänään Kirkkonummelta junalla hallitusneuvotteluihin, kun hän sai Helsingin rautatieasemalla tiedon sisäisistä viestintäkanavista, etteivät neuvottelut jatkukaan hänen ryhmänsä osalta tänään. Hän istuu itse julkista taloutta ja verotusta käsittelevissä työryhmissä.

Petteri Orpo on sanonut, että informaatio neuvottelujen tilanteesta annettiin silloin, kun se oli annettavissa.

Adlercreutz uskoo, että ratkaisu maahanmuutto- ja ilmastoasioista on saatavissa, jos kuunnellaan tarkkaan hallitusneuvotteluissa käyviä asiantuntijoita ja tehdään perinpohjainen analyysi tilanteesta.

Hän ei myöskään usko, että perussuomalaisissa olisi muuta ajatusta kuin saada hallitusohjelma valmiiksi.

– Ei minulla ole syytä epäillä, etteikö kaikki haluaisi päästä lopputulokseen.

HILJATTAIN Adlercreutzin maahanmuuttoaiheinen blogikirjoitus ärsytti etenkin perussuomalaisia.

Adlercreutz kirjoitti blogissaan muun muassa, että ”ellemme saa nettomaahanmuuttoa kasvatettua useilla kymmenillä tuhansilla ihmisillä vuositasolla, olemme pulassa”. Hän jatkoi, että Etlan selvityksen mukaan nykyisellä tasolla pysyminen johtaisi siihen, että työvoimamme pienenisi 20 prosenttia seuraavien 50 vuoden aikana.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan kirjoitus oli ainakin osittain suunnattu perussuomalaisten linjaa vastaan.

– Tämä on ollut hänen omaa pohdiskeluaan. Tietysti siinä on ne asiat, jotka myös RKP:lle ovat tärkeitä mutta tämä on yksittäisen kansanedustajan pohdiskelua, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi Adlercreutzin kirjoitusta eilen.

Adlercreutz itse ihmettelee blogikirjoituksensa herättämää kohua.

– Sehän ei ollut varsinainen kannanotto neuvotteluihin, vaan se oli pohdintaa näistä muutamasta kysymyksestä ja tutkimustietoon perustuvaa, että miksi nämä ovat tärkeitä asioita ja pohdintaa yleisesti politiikasta. Minusta aika neutraali kirjoitus, en siinä esittänyt mitään linjanvetoja tai vaatimuksia neuvotteluihin. Ottaen huomioon, mitä vaatimuksia ja linjanvetoja kuitenkin muualta on tullut, niin pidän tätä tosi yllättävänä. En osannut arvata, että näin, hän sanoo syntyneestä hämmingistä.

Piditkö yllättävänä sitä, että Henriksson sanoi, että se on yksittäisen kansanedustajan pohdintaa. Eikö se nyt ole ihan RKP:n sydänajattelua?

– Se on ihan siis, RKP:n linjaahan se kuvastaa eikä se varmaan kenellekään Säätytalossa olevalle tullut yllätyksenä, Adlercreutz sanoo.

– Hän (Henriksson) totesi, että kyllä se myöskin kuvaa RKP:n kantaa, RKP:n ja nyt sitten vaikkapa Etlan kantaa tässä tapauksessa, hän toteaa.

STT:N tietojen mukaan kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muiden vastaavien oppilaitosten rahoitukseen kaavaillaan leikkauksia.

Lähteistä on kerrottu STT:lle, että hallitusneuvotteluissa on ollut esillä vähimmillään 20 miljoonan ja enimmillään 70 miljoonan euron leikkaukset.

– En kommentoi nyt mitään substanssia, mitä nyt näihin neuvotteluihin liittyy. Talouskuvioon on osittain tehty linjanvetoja, mutta detaljit selviävät sitten, kun hallitusohjelma julkistetaan, Adlercreutz kommentoi STT:n tietoja.

– Kyllä koulutus on kaikille puolueille tässä tärkeätä.