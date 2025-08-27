Adlercreutz harmittelee oman hallituksensa opetusleikkauksia

Adlercreutz kommentoi asiaa suurlähettiläspäivillä Helsingissä tänään.

Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, että opetuksen rahoituksen leikkaaminen sopii huonosti hallituksen tavoitteeseen nostaa koulutustasoa ja vahvistaa peruskoulua Suomessa.

- Tietenkin ajatus siitä, että rahoitusta supistettaisiin, istuu huonosti hallituksen tavoitteisiin. Siksi oma kantani on se, että leikkaukset opetukseen eivät ole tarkoituksenmukaisia, Adlercreutz sanoi.

Hän ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa siihen, onko hallituksessa syntynyt yhteisymmärrys siitä, ettei kuntien valtionosuuksista leikata budjettiriihessä. Yle kertoi aiemmin keskiviikkona lähteisiinsä nojaten, että tällainen konsensus olisi saavutettu.