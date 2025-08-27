Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.8.2025 11:55 ・ Päivitetty: 27.8.2025 13:15

Adlercreutz harmittelee oman hallituksensa opetusleikkauksia

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Opetusministeri puhui keskiviikkona suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, ettei opetuksesta leikkaaminen ole hänen mielestään tarkoituksenmukaista ensi viikolla alkavassa hallituksen budjettiriihessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Adlercreutz kommentoi asiaa suurlähettiläspäivillä Helsingissä tänään.

Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, että opetuksen rahoituksen leikkaaminen sopii huonosti hallituksen tavoitteeseen nostaa koulutustasoa ja vahvistaa peruskoulua Suomessa.

-  Tietenkin ajatus siitä, että rahoitusta supistettaisiin, istuu huonosti hallituksen tavoitteisiin. Siksi oma kantani on se, että leikkaukset opetukseen eivät ole tarkoituksenmukaisia, Adlercreutz sanoi.

Hän ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa siihen, onko hallituksessa syntynyt yhteisymmärrys siitä, ettei kuntien valtionosuuksista leikata budjettiriihessä. Yle kertoi aiemmin keskiviikkona lähteisiinsä nojaten, että tällainen konsensus olisi saavutettu.

-  Budjettipaketista parhaillaan neuvotellaan. Selväähän on, että silloin mikään osa-alue ei ole selvä ja tilanne saattaa elää päivästä toiseen, Adlercreutz pyöritteli.

ELOKUUN ALUSSA valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitti omassa budjettiehdotuksessaan 150 miljoonan euron leikkausta kuntien rahoitukseen. Kuntaliiton mukaan tämä tarkoittaisi tuntuvia leikkauksia muun muassa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu ensi viikon maanantaina alkavaan budjettiriiheen päättämään valtion ensi vuoden budjetista.

