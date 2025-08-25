Lindtman: Hallituksen vahtivuoro on täynnä epäonnistumisia – ”Kiire tulee, pääministeri Orpo!”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman moittii Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimintaa muun muassa työllisyysmaksujen korotustarpeissa. Lindtman muistutti, että Orpon kaudella Suomi on romahtanut ennätystyöllisyydestä Euroopan pahimmaksi työttömyysalueeksi. Susanna Luikku Demokraatti

Lindtman totesi maanantaina tilannekatsauksessaan eduskuntaryhmän kesäkokoukselle, että hallituksen ratkaisu on ”pään laittaminen pensaaseen ja niin sanottu vakava vetoomus Työllisyysrahastolle: unohtakaa lakisääteiset velvoitteet, jättäkää työttömyysvakuutusmaksut korottamatta ja ottakaa lisää velkaa”.

– Siinä on koko tämä Orpo-Purran uusi vastuullinen talouslinja pähkinänkuoressa. Ensin vietiin valtion asuntorahaston varat, sitten lähtivät rahat Valtion eläkerahastosta ja nyt tyhjennetään Työllisyysrahastoa, jotta talouslukuja saataisiin kaunisteltua. Mitähän keksitään seuraavaksi, Lindtman kysyy.

– Seuraan mielenkiinnolla, miten rahaston johto kestää poliittista painostusta, kun rahasto tällä viikolla tekee omaa esitystään ensi vuoden maksuista.

LAPPEENRANNAN kokouksessa Lindtman vaati valtiolta toimia Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten kompensoimiseksi ja elinvoiman luomiseksi Itä-Suomeen.

Hänen mukaansa hallitus on kyllä puhunut aiheesta, mutta puhe on ollut Kotiteollisuus-yhtyeen lyriikoita mukaillen ”mutinaa tuulessa”.

– Hallituspuolueet saivat Itä-Suomesta yli 200 000 ääntä, mutta nämä äänestäjät hallitus on sivuuttanut. Itäisestä Suomesta tulee kaksi ministeriä (kristillisten Sari Essayah ja kokoomuksen Antti Häkkänen), mutta kaksikko näyttää lähinnä toivovan, ettei kukaan edes muistaisi, mistä heidät on valittu ja mitä itäisessä Suomessa on tapahtumassa, Lindtman sivalsi. Lisää aiheesta Tuppurainen: ”Ihmisiä on turha syyllistää työttömyydestä tai köyhyydestä”

Hän kertasi, että itäisessä Suomessa liikevaihdon kasvuprosentti on alle puolet koko maasta, kaikissa sen maakunnissa työttömien osuus työvoimasta on kasvanut enemmän, monin paikoin kärsitään muuttotappioista ja jäljelle jäänyt väestö ikääntyy. Viimeisin ikävä uutinen on Kaukaan paperitehtaan lakkautusuhka.

– Hallituksen on nostettava EU:n itärajan todellisuus koko unionin asiaksi ja vaadittava huomattavasti komission esitystä tuntuvampaa tukipottia itärajalle. Kotimaassa SDP:n yhdeksänosaisessa paketissa on konkreettisia esityksiä investointien kotiuttamiseksi, matkailun kehittämiseksi, yhteyksien parantamiseksi, digi- ja sähköinfran kehittämiseksi ja tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi, Lindtman sanoi.

PUHEENJOHTAJA muistutti myös Orpon hallituksen talouslinjan seurauksista. Vuodesta ja viikosta toiseen toistettu puhe ”velkalaivasta”, vastuullisesta talouspolitiikasta ja velkaantumisen kauheudesta ei ole hänen mielestään johtanut kuin talouden ja työllisyyden syöksykierteeseen.

– Hallituksen aloittaessa Suomen julkinen velka oli vajaat 75 prosenttia kansantuotteesta, hallituksen lopettaessa velka uhkaa nousta lähes 90 prosenttiin kansantuotteesta. Pahinta koronavuotta 2020 lukuun ottamatta Orpon vahtivuorolla otetaan jokainen vuosi enemmän velkaa kuin edellishallituksen aikana.

– Miksi näin? Siksi, että hallituksen aika menee edelleenkin saksilla askarteluun ja niillä pelotteluun. Siksi, että hallitus vie toivon ja tulevaisuudenuskon suomalaisilta, Lindtman latasi.

Hän kertasi, että työmarkkinoilla hallitus on synnyttänyt pitkäaikaisen ja repivän vastakkainasettelun, ja budjetin liikkumavara on käytetty veronalennuksiin hallituksen hyvätuloisille kannattajille.

– Työpaikkoja luvattiin satatuhatta lisää, mutta niitä on ainoastaan menetetty kymmeniä tuhansia. Tavoitteisiin nähden hallitus on 170 000 työllistä takamatkalla omasta tavoitteestaan. Kiire tulee, pääministeri Orpo!

LINDTMAN muistutti myös, että ”tavallisen suomalaisen” verorasitus on korkeimmillaan kymmeneen vuoteen.

– Vaikka keskituloisen palkansaajan tuloverotus hieman kevenee, veroluonteiset maksut uhkaavat nousta epäonnistuneen työllisyyspolitiikan johdosta. Erityisesti keppiä annetaan järjestäytyneille, liittoon kuuluville palkansaajille. Esimerkiksi opettajilta hallitus yrittää viedä niin ay-jäsenmaksu- kuin työhuonevähennyksenkin.

– Sen sijaan yli sadantuhannen eli ministerin vuosituloilla kannustetaan ensi vuonna uusiin urotekoihin tuhansien eurojen veronalennuksilla. Samaan aikaan valtio velkaantuu ja palveluihin sekä sosiaaliturvaan suunnitellaan uusia leikkauksia.

UKRAINAN sodasta ja turvatakuista puhuessaan Lindtman toisti Tytti Tuppuraisen sanoman siitä, että puolue tukee valtiojohdon toimia tässä asiassa. Lindtman kehui myös presidentti Alexander Stubbin työtä, jolla tämä on edistänyt USA:n ja EU:n yhteisten kantojen syntymistä.

– Tarvitsemme enemmän Eurooppaa, enemmän yhteistä ulkopolitiikkaa ja kykyä päättää ajoissa ja nopeasti EU:n yhteisistä kannoista. Suomen etujen mukaista on ryhtyä ajamaan ulkopolitiikassa määräenemmistöpäätöksiä yksimielisyyspäätöksenteon sijasta.

– Ukraina tulee saada itselleen uskottavat turvatakuut. Mallin tarkennuttua on aika arvioida Suomen osallistumistapaa. On huomioitava, että meillä on jatkossakin vastuu Naton ja EU:n pisimmän Venäjän vastaisen rajan puolustamisesta. Jos Venäjä ei ole valmis edes istumaan yhteiseen neuvottelupöytään Ukrainan kanssa, on EU:n oltava valmis lisäämään pakotteita, Lindtman linjasi.

Lindtman kehui myös presidentti Alexander Stubbin työtä.

Hänen mukaansa itärajan valvonta ja kansallisen puolustuksen tarpeet ”on kaikissa oloissa otettava tosissaan”.

– Näissä asioissa tarvitsemme jatkossakin pitkäjänteisen ja laajan kansallisen yhteisymmärryksen – ja tähän SDP osaltaan on valmis.

SDP:LTÄ on pitkään perätty etenkin kokoomuksen suunnalta omia, konkreettisia talouslinjauksia. Lindtmanin mukaan puolue tekee syksyllä oman ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi.

– Tämä tapahtuu sitten, kun hallituksen esitys on annettu eduskunnalle ja sen valiokunnille, ja ehdotuksen sisällöstä ja vaikutuksista on saatu riippumattomien asiantuntijoiden arvioita. Mutta jo nyt voin sanoa, että SDP:n keskeisinä periaatteina on työllisyyden vahvistaminen ja talouskasvun tukeminen.

Lindtmanin mukaan kansalaiset tarvitsisivat nyt etenkin reilumpaa kohtelua.