Adlercreutz: Korkeakoulujen ensikertalaisuusjärjestelmä pitäisi romuttaa

Korkeakoulujen ensikertalaisuus tulisi voida nollata, opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän kuvailee, että jos opiskelija tietyn ajan sisällä toteaisi alavalinnan menneen metsään, hän voisi luopua paikasta ja saada ensikertalaisuuden takaisin.

Adlercreutz kirjoittaa, että opiskelupaikan vaihtoja pitäisi myös helpottaa, ja tässä korkeakouluilla on hänen mukaansa keskeinen rooli.

JULKAISUN yhteydessä Adlercreutz jakoi Helsingin Sanomien jutun, jossa kuvaillaan nuorten pelkoa ottaa opiskelupaikka vastaan ensikertalaisuuden menettämisen vuoksi.

Suurin osa korkeakoulujen opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Ensikertalaiskiintiöt otettiin käyttöön vuonna 2016.

