Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.8.2025 11:45 ・ Päivitetty: 13.8.2025 12:09

Adlercreutz: Korkeakoulujen ensikertalaisuusjärjestelmä pitäisi romuttaa

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kuvattuna kesämökillään Kemiönsaaressa heinäkuussa.

Korkeakoulujen ensikertalaisuus tulisi voida nollata, opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kuvailee, että jos opiskelija tietyn ajan sisällä toteaisi alavalinnan menneen metsään, hän voisi luopua paikasta ja saada ensikertalaisuuden takaisin.

Adlercreutz kirjoittaa, että opiskelupaikan vaihtoja pitäisi myös helpottaa, ja tässä korkeakouluilla on hänen mukaansa keskeinen rooli.

JULKAISUN yhteydessä Adlercreutz jakoi Helsingin Sanomien jutun, jossa kuvaillaan nuorten pelkoa ottaa opiskelupaikka vastaan ensikertalaisuuden menettämisen vuoksi.

Suurin osa korkeakoulujen opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Ensikertalaiskiintiöt otettiin käyttöön vuonna 2016.

Juttua täydennetty kahdella viimeisellä kappaleella klo 15.09.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU