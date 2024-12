Adlercreutz: Koulujen kännykkäkielto eduskuntaan jo ennen vuoden vaihdetta

Kännykkäkieltoa kouluihin ajava hallituksen lakiesitys on määrä antaa eduskunnalle vielä ennen vuodenvaihdetta. Opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) mukaan esityksen valmistelu on lopppusuoralla. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Tarkoitus on saada se eduskuntaan tämän vuoden puolella. Yksityiskohtia vielä viilataan hallituksen sisällä. Olen iloinen siitä, että tähän mennessä on ollut varsin laaja yksimielisyys siitä, että esitys on tarpeen. Näyttää siltä, että asia saa tukea myöskin opposition suunnalta, Adlercreutz sanoo.

Hallituksen kaavailujen mukaan kännyköiden käyttö sallittaisiin perusopetuksessa oppitunnin aikana vain oppimistarkoitukseen tai oppilaan terveydenhoitoon.

ESITYKSESSÄ ei sen nykyisessä muodossaan pitäisi Adlercreutzin mukaan olla perustuslaillisia ongelmia. Se jättäisi myös kouluille mahdollisuuden käyttää omaa harkintaa.

– Jotkut koulut voivat ajatella, että kännykkää voisi joillakin välitunneilla käyttää. Se sallii hieman joustoa, mutta tunneilla kännykkä olisi yksiselitteisesti kielletty, ellei opettaja toisin päätä tai ellei kännykän käyttöön ole terveydellisiä syitä.

Onko tämä nyt isompi joululahja oppilaille vai opettajille?

– Se on joululahja oppimiselle Suomessa. Se antaa opettajille rauhan keskittyä työhön, mutta se antaa myös oppilaille rauhan oppia. Kun katsotaan kouluja, joissa tähän on vapaaehtoisesti ryhdytty, niin usein oppilaat ovat olleet aloitteen tekijöitä.