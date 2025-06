Adlercreutz: Nyt alkaa olla aika Palestiinan tunnustamiselle – Suomessa on myös liikaa rasisteja

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että Suomen pitää valmistautua Palestiinan tunnustamiseen jo nyt, vaikka palestiinalaisvaltio ei tulisi toimimaan niin kuin haluamme. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Adlercreutz kertoi näkemyksistään Vaasassa RKP:n puoluekokouksessa lauantaina.

Hän sanoi, että Suomessa on kyettävä käymään keskustelua seuraavasta askeleesta kohti kahden valtion, Israelin ja Palestiinan, mallia.

- Eli siitä, että myös me tunnustamme palestiinalaisvaltion olemassaolon. Tässä ei missään nimessä ole kyse siitä, että terroristijärjestö Hamasille annettaisiin minkäänlaista legitimiteettiä. Kyse on siitä, että tunnustettaisiin se tosiasia, että palestiinalaisvaltio on olemassa, hän sanoi.

Hän sanoi olevan selvää, ettei Suomi tule tunnustamaan Palestiinaa, joka kaikilta osin toimisi niin kuin sen pitäisi.

- Mutta meidän on päästävä eteenpäin ja tehtävä totta siitä, että haluamme nähdä kahden valtion ratkaisun toteutuvan – ja aika tälle, se on nyt kypsä.

Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan tavoite on hakea kahden valtion mallin ratkaisua.

- Suomi tukee kahden valtion ratkaisua: Palestiinaa ja Israelia, jotka molemmat tunnustavat toistensa oikeuden olemassaoloon, kunnioittavat toistensa rajoja ja elävät rauhassa rinnakkain. Tämä on Suomen linja – ja myös se linja, jota suurin osa länsimaista kannattaa. Nykytilanteessa tämä voi ehkä tuntua utopialta, mutta uskon menettäminen parempaan tulevaisuuteen ei auta sekään, Adlercreutz sanoi.

AIEMMIN Adlercreutz nosti Palestiinan tunnustamisen esiin jo toukokuun loppupuolella. Hän vaati tuolloin, että hallituksessa pitäisi keskustella Palestiinan tunnustamisesta.

Hallituspuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on sanonut sen jälkeen, ettei nyt ole oikea aika keskustella tunnustamisesta. Myös hallituskumppani perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on sanonut, että ei kannata Palestiinan tunnustamista.

MINISTERI Adlercreutz otti kantaa myös hallituskumppaninsa perussuomalaisten tänäänkin viljelemiin väitteisiin maahanmuuton kamaluudesta.

”Suomen ongelma on se, että meillä on liikaa rasisteja”

- Suomen ongelma ei ole se, että meillä on liikaa maahanmuuttajia. Suomen ongelma ei ole se, että liian moni haluaa tulla tänne. Suomen ongelma ei ole se, että annamme terveydenhoitoa liian monelle. Tiedättekö mikä Suomen ongelma on? Suomen ongelma on se, että meillä on liikaa rasisteja, Adlercreutz ilmoittaa.

STT kysyi puheenjohtajalta myöhemmin, oliko kommentti mahdollisesti suunnattu perussuomalaisille.

- Ei, tämä on suunnattu yleiseen keskusteluun, Adlercreutz vastasi.

RKP:n Vaasan-puoluekokous kestää sunnuntaihin asti.