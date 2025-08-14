Näin SDP:stä kommentoidaan Grahn-Laasosen yllätysvetoa – ”Onhan se nyt aikamoista”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on Helsingin Sanomien tietojen mukaan pyytänyt Kelaa valmistelemaan oman ehdotuksensa sosiaaliturvaan tehtävistä mahdollisista uusista leikkauksista. SDP:n johto arvostelee sekä aikomuksia että toimintatapaa. Rane Aunimo Demokraatti

Oppositiosta vasemmistoliitto ja vihreät ehtivät jo tiedotteissaan arvostella ministerin toimintaa. Demokraatti tiedusteli SDP:n puoluejohdolta asiasta puolueen työvaliokunnan ja johdon kesäkokouksen yhteydessä Vaasassa.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kim Berg kommentoi sanomalla pitävänsä sinänsä ymmärrettävänä, jos hallitus tai ministeri haluaa kysyä asiantuntijoilta eri vaihtoehdoista.

– Mutta kuulostaa hassulta siinä mielessä, koska sosiaaliturvasta on leikattu tällä kaudella aika paljon. Meidän korviimme on tullut, että oikeastaan ainoastaan Kelalta on nyt kysytty, miten voitaisiin pummata sosiaalituesta tulevaisuudessa vielä lisää. Se kuulostaa kyllä aika ronskilta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli vielä suorempi vastauksessaan.

– Onhan se nyt aikamoista, että hallitus teki ensin keväällä päätöksen, jolla se heikentää miljardilla julkista taloutta ennen kaikkea suurituloisimpien hyväksi ja muutama kuukausi sen jälkeen se hakee leikkauksia.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen taas muistutti leikkauksista sote-järjestöihin.

– Jos nyt ministeri Laasonen on tyytymätön Purran ministeriön ehdotukseen ja pyytää Kelalta leikkausesityksiä sosiaaliturvasta, olisi vähintäänkin kohtuullista, että hän kuulisi alan järjestöjä, joilla on aivan ensiluokkaista asiantuntemusta ja tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja heidän toimeentulostaan, koska he työskentelevät paitsi tukien saajien myös heidän omaistensa ja läheistensä parissa. Tätä tietoa hallitus on toistaiseksi ainoastaan väheksynyt ja ohittanut.

SDP:n puheenjohtaja Lindtman väläyttää Vaasassa kotimaan politiikan syksyn aluksi myös välikysymystä.

– SDP esitti jo lähes päivälleen vuosi sitten, että Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan Palestiinan valtion tunnustamista, Lindtman sanoi puheessaan mediatilaisuudessa.

Lindtman huomautti, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on antanut hallitukselleen syyskuun alkuun asti aikaa saada rivinsä suoriksi Palestiina-asiassa.

– Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää. Jos hallitus on tuolloin edelleen sisäisen sekasorron ja päättämättömyyden vallassa, tai tekee presidentin kannan kanssa ristiriidassa olevan päätöksen, vaadimme selonteon tuomista eduskuntaan. Jos hallitus ei tähän vieläkään suostu, alamme kokoamaan oppositiota välikysymyksen taakse.

Lindtmanin mukaan presidentti Alexander Stubb on selkeästi sanonut olevansa valmis Palestiinan tunnustamiseen.

– Palestiinan tunnustaminen ja kahden valtion mallin edistäminen ei palkitse terroristijärjestö Hamasia – päinvastoin. Tunnustaminen tukee maltillisia palestiinalaisvoimia, ei ääriajattelua, Lindtman sanoi torstaina.

TUPPURAINEN arvosteli omassa puheessaan perussuomalaisia ja valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) muun muassa budjettiesitysprosessista.

– Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen sijaan Purra laati perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin. Perinteisestä politiikan syyskauden avaavasta VM:n budjettiesityksestä tulikin perussuomalaisten puoluetoimiston kyhäämä ohjelmajulistus. Hallituksen kakkospuolue kaappasi budjettivalmistelun omiin tarkoitusperiinsä ja teki siitä kylmän karnevaalin.

Samalla syyttävä sormi osui pääministeripuolueeseen.

– Kun kokoomus päätti valita hallituskumppanikseen perussuomalaiset, se on tosiaankin saanut, mitä tilasi: ideologista uhoa, yhteistyön halveksimista, ääriaatteiden normalisoimista.

Tuppuraisen mukaan ”erityisen vastenmielistä” on perussuomalaisten vimma ajaa alas järjestöjen toimintaa.

– Ministeri Purra perusteli sosiaalialan järjestöjen rahoituksen leikkaamista sillä, että ne hänen mukaansa tekevät toisarvoista työtä, työtä, jolla ei ole merkitystä tavallisille suomalaisille. Väite on halveksiva, väite on väärä ja vailla ymmärrystä.

Purran ehdottama uusi lisäleikkaus tarkoittaisi hänen mukaansa sitä, että järjestöjen rahoituksesta jäisi jäljelle enää vain kolmannes.

– Toteutuessaan esitys olisi turmiollinen sote-järjestöille ja tarkoittaisi käytännössä sote-järjestökentän alasajoa.

Tuppuraisen mukaan Purran ehdotus ensi vuoden talousarvioksi leikkaa myös kuntien valtionosuuksia.

– Käytännössä se merkitsee koulutuksen rahoituksen leikkaamista.

Tuppurainen arvelee, että Purra haluaa panna kunnat säästämään muun muassa perusopetuksesta.

Purran vaihtoehtobudjetti osoittaa Tuppuraisen mielestä myös sen, että pääministerillä ei ole sisäpolitiikassakaan johtajuutta.

SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kokous Vaasassa jatkuu perjantaihin saakka.