Adlercreutz: Sukupuolielinten silpomismatkoista pitää saada selvyys

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) haluaa kartoittaa, minkälainen ongelma niin sanotut sukupuolielinten silpomismatkat tällä hetkellä ovat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä tehdään samassa yhteydessä, kun opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa ilmiöstä, jossa nuoria lähetetään kurinpitolaitoksiin Somaliaan ja Keniaan. Ministeri kertoo asiasta STT:lle.

Ylen tuoreessa MOT-dokumentissa kerrottiin, että vanhemmat ovat lähettäneet kurinpitolaitoksiin somalitaustaisia nuoria myös Suomesta. Laitoksissa lapsia pahoinpidellään ja pidetään kahleissa.

Opetusministeri sanoo STT:lle, että MOT-ohjelmassa esiin nostetut tiedot ovat luonnollisesti äärimmäisen vakavia.

- Olen pyytänyt ministeriötäni laatimaan kokonaiskuvan siitä, mitä tiedämme lapsista, jotka lähetetään ulkomaille – olipa kyse niin sanotuista kasvatusleireistä tai esimerkiksi tyttöjen tai naisten sukuelinten silpomisesta, hän kertoo.

Adlercreutz sanoi Ylelle aiemmin, että tiedossa oli, että lapsia viedään ulkomaille kurin vuoksi, mutta ”emme olleet tietoisia tällaisista laitoksista”. Opetusministeri sanoi haluavansa selvittää asiaa tarkemmin.

Sukuelinten silpomista varten tehtävät matkat ulkomaille kuuluvat ministeriön näkökulmasta samaan ongelmakenttään kuin kurinpitolaitokset, sillä kyse on Suomessa asuvista koululaisista.

Suomen rikoslain mukaan tyttöjen sukuelinten silpominen on rangaistava teko myös silloin, kun se tehdään maan rajojen ulkopuolella, jos sen kohteena oleva tyttö on suomalainen tai asuu pysyvästi Suomessa.

Saila Kiuttu/STT