Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.1.2026 13:21 ・ Päivitetty: 27.1.2026 13:21

Adlercreutz: Sukupuolielinten silpomismatkoista pitää saada selvyys

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) haluaa kartoittaa, minkälainen ongelma niin sanotut sukupuolielinten silpomismatkat tällä hetkellä ovat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämä tehdään samassa yhteydessä, kun opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa ilmiöstä, jossa nuoria lähetetään kurinpitolaitoksiin Somaliaan ja Keniaan. Ministeri kertoo asiasta STT:lle.

Ylen tuoreessa MOT-dokumentissa kerrottiin, että vanhemmat ovat lähettäneet kurinpitolaitoksiin somalitaustaisia nuoria myös Suomesta. Laitoksissa lapsia pahoinpidellään ja pidetään kahleissa.

Opetusministeri sanoo STT:lle, että MOT-ohjelmassa esiin nostetut tiedot ovat luonnollisesti äärimmäisen vakavia.

- Olen pyytänyt ministeriötäni laatimaan kokonaiskuvan siitä, mitä tiedämme lapsista, jotka lähetetään ulkomaille – olipa kyse niin sanotuista kasvatusleireistä tai esimerkiksi tyttöjen tai naisten sukuelinten silpomisesta, hän kertoo.

Adlercreutz sanoi Ylelle aiemmin, että tiedossa oli, että lapsia viedään ulkomaille kurin vuoksi, mutta ”emme olleet tietoisia tällaisista laitoksista”. Opetusministeri sanoi haluavansa selvittää asiaa tarkemmin.

Sukuelinten silpomista varten tehtävät matkat ulkomaille kuuluvat ministeriön näkökulmasta samaan ongelmakenttään kuin kurinpitolaitokset, sillä kyse on Suomessa asuvista koululaisista.

Suomen rikoslain mukaan tyttöjen sukuelinten silpominen on rangaistava teko myös silloin, kun se tehdään maan rajojen ulkopuolella, jos sen kohteena oleva tyttö on suomalainen tai asuu pysyvästi Suomessa.

Saila Kiuttu/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.1.2026
Uutta ”ylimmän tason yllätyksellisyys” – Koskinen: Valtioneuvoston selontekoon päivitys pika-aikataululla
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU