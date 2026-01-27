Uutta ”ylimmän tason yllätyksellisyys” – Koskinen: Valtioneuvoston selontekoon päivitys pika-aikataululla

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen (sd.) mukaan valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko päivitetään kevään aikana. Simo Alastalo Demokraatti

Koskinen kertoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina eduskunnassa, että toimintaympäristöä ja politiikkalinjoja koskevat täydennykset halutaan eduskunnan täysistunnon käsittelyyn jo ennen kesää.

Ulkoasiainvaliokunnan roolina on sparrata valmisteluvaiheessa hallitusta ja selonteon valmistelijoita.

– Nyt on niin isoja muutoksia tapahtunut sekä toimintavoissa että toimintaympäristössä, että tällainen päivitys on sekä eduskunnan että hallituksen puolelta katsottu tarpeelliseksi, Koskinen sanoi.

YKSI muutoksista liittyy Suomen ja Yhdysvaltain suhteisiin, jotka ovat Koskisen mukaan pysyneet sotilastasolla aika lailla entisellään. Presidentti Donald Trumpin otteet ovat asia erikseen.

– Sitten tämä ylimmän tason yllätyksellisyys on tietysti uutta. Olemme tottuneet siihen, että muutokset Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat selvästi loivaliikkeisempiä silloinkin, vaikka sieltä valta vaihtuu kahden puolueen välillä.

Koskisen mukaan on tärkeää vaikuttaa perinteisten transatlanttisten suhteiden säilymiseen. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusstrategian linjauksia Koskinen luonnehti paikoin ”neulanpistopolitiikaksi”.

– Siellä kannustettiin yhteyteen Euroopan äärioikeiston voimien kanssa. Sehän nyt ei perinteisesti kuulu tällaisiin kansallisiin turvallisuusstrategioihin. Toivottavasti se jää enemmän poikkeukseksi, että tällainen hyvin ideologinen paperi, varsinkin juuri Eurooppaa vastaan suuntautuva, kirjataan julkiseksi.

KAUPPAPOLITIIKASSA on Trumpin myötä siirrytty tullien aikaan.

– Kaupan esteitä käytetään ihan toisella tavalla kuin edellisillä vuosikymmenillä on totuttu monenlaisen politiikka-agendan ajamiseen tai vaikuttamiseen.

Myös teknologian kehityksessä on Koskisen mukaan ajauduttu kauppasodan tyyppiseen tilanteeseen.

– Se pitää olla huomioituna silloin, kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan isoja linjoja vedetään. Tärkeätä on myös katsoa mitä näiden valitettavasti edelleen jatkuvien sotien, vakavien kriisien, osalta on tapahtunut ja tapahtumassa. Niissäkin tätä päivittämistä tarvitaan.

Selonteon päivityksessä on Koskisen mukaan kysymys lähinnä vuoden 2027 asialistoista.

– Tulevien eduskuntavaalien jälkeen tehdään sitten täysi kierros ja uusi varsinainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistuu aikanaan.

Ulkoasiainvaliokunta kokousti eduskunnassa tiistaina. Kokouksessa oli kuultavana ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).