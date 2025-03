Adlercreutzin puheista nousi huoli – ”Mistä leikkaukset sitten tullaan saksimaan?”

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi eilen Ylen vaalitentissä, että peruskoulutuksesta ei leikata. Demokraatti Demokraatti

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm tuo esille huolensa: Tarkoittaako tämä sitä, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset saavat jatkoa?

– On hyvä tietää, että peruskoulutus on leikkauksilta turvassa. Se on merkittävä osa koulutusjärjestelmäämme. Samalla herää huoli, mistä leikkaukset sitten tullaan saksimaan, Malm sanoo tiedotteessaan.

Malm huomauttaa, että hallitus on jo tehnyt merkittävät leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ja se näkyy koulujen arjessa – esimerkiksi Etelä-Karjalassa tietyillä aloilla yhden vuoden normaalin opiskelun jälkeen siirrytään suoraan työelämään tekemään ”työelämälähtöistä” opiskelua.

– Mikäli ammatillisesta koulutuksesta aiotaan vielä nipistää, tulee se aidosti vaikuttamaan siihen, ettei meiltä valmistu ammattitaitoista väkeä toiselta asteelta työelämään. Ammatillinen koulutus on tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää, ja sen merkitys korostuu erityisesti nyt, kun työelämän vaatimukset muuttuvat nopeasti. On välttämätöntä, että opiskelijat saavat riittävän koulutuksen ja valmiudet menestyä työelämässä, Malm toteaa.

Malm vaatii hallitusta harkitsemaan uudelleen ammatillisen koulutuksen leikkauksia ja etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka eivät heikennä koulutuksen laatua.