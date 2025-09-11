Politiikka
11.9.2025 12:00 ・ Päivitetty: 11.9.2025 12:00
AfD-poliitikko menetti parlamentaarisen immuniteettinsa – poliisi teki välittömästi ratsian
Saksan parlamentti, liittopäivät, poisti torstaina äärioikeistolaisen poliitikon Maximilian Krahin parlamentaarisen koskemattomuuden.
Krahia epäillään muun muassa rahanpesusta ja lahjusten ottamisesta, kun hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2019 tämän vuoden alkuun.
Krahin entistä parlamenttiavustajaa vastaan käydään parhaillaan oikeutta, koska hänen epäillään toimittaneen kiinalaisviranomaisille satoja dokumentteja europarlamentin toiminnasta ja keskusteluista. Osa dokumenteista oli luokiteltu hyvin salaisiksi.
POLIISI teki välittömästi koskemattomuuden poistamisen jälkeen etsintöjä ja takavarikkoja muun muassa Krahin toimistoissa.
Krah itse kutsui häntä vastaan esitettyjä epäilyjä ”järjettömiksi ja poliittisesti motivoituneiksi”.
Krah oli Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kärkiehdokas myös viime eurovaaleissa, mutta hänet poistettiin puolueen ryhmästä sen jälkeen, kun hän oli vähätellyt natsien rikoksia julkisesti.
Myöhemmin hänet kuitenkin otettiin takaisin puolueeseen ja valittiin helmikuun vaaleissa AfD:n listoilta liittopäiväedustajaksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.