Afganistan on jäänyt oman onnensa nojaan – ”Kovan linjan vanhoilliset ottaneet niskaotteen”

Ukrainan sota sysäsi kansainvälisen yhteisön parrasvaloista Afganistanin, joka on jäänyt oman onnensa nojaan Taleban-ääriliikkeen kaapattua jälleen vallan viime vuoden elokuussa Yhdysvaltojen vetäydyttyä maasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat pitäneet etäisyytensä maan uusiin hallitsijoihin, jotka eivät ole saaneet janoamaansa kansainvälistä tunnustusta.

Pettyneen Talebanin riveissä Afganistanin tulevaisuudesta päättävät nyt liikkeen vanhoillisimmat ja konservatiivisimmat voimat, joiden vuoksi lupaukset tyttöjen kouluttamisesta petettiin.

- Liikkeen sisällä oli hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten ulkomaailmaan suhtaudutaan ja Afganistanin yhteiskunnallista kudelmaa kehitetään. Vääntö on jatkunut, mutta kevään korvilla näyttää siltä, että kovan linjan vanhoilliset ovat ottaneet niskaotteen, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.

Tutkijan mukaan kyse on Talebanin eri sukupolvien välisistä erimielisyyksistä, ja toistaiseksi maata myös 1990-luvulla hallinnut vanha kaarti on niskan päällä niin sanotuista maltillisista ja uudistusmielisemmistä talebaneista.

Naisten oikeudet tuskin menossa parempaan suuntaan

Talebanin johdolla Afganistan kehittyy yhä pahemmaksi erakkovaltioksi. Liikkeen edellisellä hallituskaudella 1990-luvulla talebanit saivat virallisen tunnustuksen muutamalta maalta, mutta yksikään valtio ei ole toistaiseksi tunnustanut uutta talebanhallintoa.

Afganistanin historiaa tutkineen tietokirjailija Andrei Sergejeffin mukaan Pakistanin epäviralliset suhteet talebanhallintoon ovat silti hyvät.

Länsimaiden vähäinen viestintä talebanien suuntaan tehdään ensisijaisesti liikkeen Qatarin Dohassa sijaitsevan poliittisen toimiston kautta.

Lännelle yhtenä kynnyskysymyksenä on pidetty naisten oikeuksien turvaamista. Sergejeff ei pidä todennäköisenä, että tytöt olisivat pääsemässä kouluihin lähitulevaisuudessa tai naisten asema muutenkaan paranisi.

- Olen pessimistinen. Alueelliset erot tulevat olemaan suuria, ja Afganistanissa on aina ollut konservatiivisempia sekä vähemmän konservatiivisia alueita.

Sergejeffin mukaan Taleban on ollut varovainen naisten oikeuksien asiassa eikä se hae riitaa lännen kanssa. Ristiriitaa liikkeen äärivanhoillisten perusarvojen ja kansainvälisten suhteiden hieromisen välillä ei ole saatu sovitettua.

- Eiväthän he voi miksikään feministiseksi liikkeeksikään ryhtyä tai myydä ydinarvojaan, vaikka tämä onkin tällainen vähemmän misogyyninen ja barbaarinen Taleban 2.0.

Rauha talebanilaiseen tyyliin laskeutunut Afganistanin ylle

Talebanien valtaannousun valoisana puolena Afganistanin turvallisuustilanne on parantunut, Ruohomäki kertoo.

- Afganistaniin on laskeutunut omanlaisensa rauha. Isis-K on jatkanut iskujaan, mutta taistelut ovat muuten laantuneet ja arjen turvallisuus on lisääntynyt erityisesti syvällä maaseudulla.

Tutkijan mukaan Afganistanin talous on yhä heikossa hapessa, ja suurin osa kansasta elää kädestä suuhun. Vallan ottanut ääriliike ei välttämättä erityisemmin piittaa kansansa hyvinvoinnista.

- Me ymmärretään lännessä, että valtion tehtävä on tuottaa turvallisuutta ja peruspalveluja, mutta Talebanin maailmankuvassa valtion tehtävä on täysin toisenlainen. Se vastaa lähinnä väkivallan monopolista ja oikeusjärjestelmästä, Ruohomäki sanoo.

STT-Lassi Lapintie