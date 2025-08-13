AFP: Britannia, Saksa ja Ranska ovat valmiita asettamaan pakotteita Iranille

Britannia, Saksa ja Ranska ovat valmiita asettamaan Iranille jälleen YK:n turvallisuusneuvoston määräämiä pakotteita Iranin ydinohjelman vuoksi, selviää uutistoimisto AFP:n haltuunsa saamasta kirjeestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolmen Euroopan suurvallan ulkoministerit ovat laatineet yhteisen kirjeen, joka on osoitettu YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille ja YK:n turvallisuusneuvostolle. Kirjeen mukaan maat ovat valmiita asettamaan Iranille pakotteita, jos ydinohjelma-asiaan ei saada diplomaattista ratkaisua ennen elokuun loppua. Kirjeen mukaan Iranin on mahdollista myös siirtää sille asetettua takarajaa.

Euroopan maiden tavoitteena on varmistaa, ettei Iran kehitä ydinasetta. Britannian, Saksan ja Ranskan muodostama kollektiivi tunnetaan myös nimellä E3.

Maat solmivat Iranin kanssa vuonna 2015 sopimuksen, joka höllensi YK:n turvallisuusneuvoston asettamia pakotteita, jos Iran noudattaa ydinohjelmaansa koskevia ehtoja.

Britannia, Saksa ja Ranska ovat varoittaneet Irania sen jälkeen, kun maa päätti lopettaa yhteistyönsä Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kanssa. Iran katkaisi yhteistyön IAEA:han sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat iskivät Iranin ydinkohteisiin kesäkuussa.

E3-maiden lisäksi vuonna 2015 tehdyn sopimuksen allekirjoittivat Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat. Sopimuksessa sovittiin, että Iran hidastaa ydinaseisiin tarvittavan uraanin rikastamista. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta presidentti Donald Trumpin aloitteesta vuonna 2018 ja asetti uusia pakotteita Iranille.

E3-maat jäivät sopimukseen, mutta YK:lle osoitetun kirjeen mukaan Iran on rikkonut sopimusta kokoamalla uraanivaraston, joka on yli 40-kertainen vuonna 2015 sovittuun nähden.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 10.19.