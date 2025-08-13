AFP: Venäjä eteni Ukrainassa, valtasi 110 neliökilometrin suuruisen alueen

Venäjän joukot etenivät tiistaina Ukrainassa vuorokauden kuluessa enemmän kuin vastaavassa ajassa yli vuoteen, kertoo uutistoimisto AFP.

Se perustaa arvionsa analyysiin yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon tiedoista. Niiden mukaan venäläisjoukot valtasivat tiistaina Ukrainalta noin 110 neliökilometrin suuruisen alueen.

Venäjän asevoimat puolestaan kertoi keskiviikkona joukkojensa vallanneen kaksi kylää Itä-Ukrainassa lähellä Dobropilljan kaivoskaupunkia.

Donetskin alueen johto kertoi keskiviikkona määränneensä lapsiperheitä evakuoitaviksi joistakin kaupungeista ja kylistä venäläisten etenemisen takia. Määräyksen kattamalla alueella asuu viranomaisten mukaan reilut tuhat lasta.

Uusista valtauksista kerrottiin Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaamisen alla. Heidän on määrä tavata perjantaina.