Ulkomaat

13.8.2025 11:57 ・ Päivitetty: 13.8.2025 12:53

AFP: Venäjä eteni Ukrainassa, valtasi 110 neliökilometrin suuruisen alueen

LEHTIKUVA / AFP / ROMAN PILIPEY

Venäjän joukot etenivät tiistaina Ukrainassa vuorokauden kuluessa enemmän kuin vastaavassa ajassa yli vuoteen, kertoo uutistoimisto AFP.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Se perustaa arvionsa analyysiin yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon tiedoista. Niiden mukaan venäläisjoukot valtasivat tiistaina Ukrainalta noin 110 neliökilometrin suuruisen alueen.

Venäjän asevoimat puolestaan kertoi keskiviikkona joukkojensa vallanneen kaksi kylää Itä-Ukrainassa lähellä Dobropilljan kaivoskaupunkia.

Donetskin alueen johto kertoi keskiviikkona määränneensä lapsiperheitä evakuoitaviksi joistakin kaupungeista ja kylistä venäläisten etenemisen takia. Määräyksen kattamalla alueella asuu viranomaisten mukaan reilut tuhat lasta.

Uusista valtauksista kerrottiin Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaamisen alla. Heidän on määrä tavata perjantaina.

VENÄJÄN eteneminen on vauhdittunut keväästä alkaen, mutta tähän saakka tiistaina vallatun suuruisen alueen saamisessa haltuun on kulunut venäläisiltä useita päiviä.

Valtaosa Venäjän aluevaltauksista on tapahtunut Itä-Ukrainassa Donetskin alueella, josta venäläisjoukot pitävät nyt hallussaan noin neljää viidesosaa.

Tärkeät Pokrovskin, Slovjanskin ja Kramatorskin kaupungit ovat uhattuina, mutta toistaiseksi edelleen ukrainalaisten hallussa.

Koko Ukrainan alueesta noin viidesosa on kokonaan tai osittain Venäjän hallussa. Venäläisten sotamenestystä asettaa mittasuhteeseen se, että viimeksi kuluneen vuoden aikana vallattu uusi alue on vain noin yksi prosentti Ukrainan kokonaispinta-alasta.

Uutista täydennetty klo 15.53 tiedolla Ukrainan evakuointimääräyksistä.

