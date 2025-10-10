Ähtärin eläinpuisto ei selvinnyt vaikeuksistaan – konkurssi koitti

Yrityssaneerauksessa ollut Ähtärin eläinpuisto ei onnistunut pelastamaan talouttaan. Puisto ja hotelli Mesikämmen kertovat hakeutuneensa konkurssiin. Demokraatti Demokraatti

Yritysten tiedotteen mukaan konkurssihakemus on jätetty käräjäoikeuteen perjantaina, mutta toiminta jatkuu puistossa ja hotellissa normaalisti ainakin tulevan viikonlopun yli.

Molemmat kertovat yrittävänsä sinnitellä auki myös syyslomaviikkojen ajan.

– Eläinpuisto on toiminut yli 50 vuotta. Pyrimme siihen, että yritysten toiminnalle löytyisi jatkaja, mutta on myös mahdollista, että toiminta päättyy lopullisesti, toimitusjohtaja Arja Väliaho sanoo tiedotteessa.

ELÄINPUISTO hakeutui varojen loputtua yrityssaneeraukseen marraskuussa 2024, ja sen jälkeen palautti silloiset vetonaulaeläimensä pandat takaisin Kiinaan.

Keväällä puisto kertoi hankkineensa uusiksi kävijämagneeteiksi kolme silmälasikarhua.

Saneerausohjelma vahvistettiin nyt syyskuussa. Eläinpuisto yritti vielä tuolloin kerätä tukijoiltaan lisärahaa toiminnan varmistamiseksi, mutta se olisi tarvinnut huomattavasti enemmän pääomia kuin mitä yleisöltä ja yrityksiltä oli saatavissa.

Eläinpuiston ja hotellin kävijämäärät vähenivät ensin koronapandemian ja sitten Venäjän Ukraina-sodan takia, kun turistivirrat ehtyivät. Viime kesä oli puiston mukaan vaikea, koska helleaalto sai matkailijat muualle.

Eläinpuisto vakuuttaa, että sen eläimet hoidetaan konkurssiprosessin aikanakin yhteistyökumppanien avulla.