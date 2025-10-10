Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

10.10.2025 09:54 ・ Päivitetty: 10.10.2025 10:11

Ähtärin eläinpuisto ei selvinnyt vaikeuksistaan – konkurssi koitti

Ähtärin eläinpuisto
Eläinpuistossa on runsaasti kotimaisia villieläimiä.

Yrityssaneerauksessa ollut Ähtärin eläinpuisto ei onnistunut pelastamaan talouttaan. Puisto ja hotelli Mesikämmen kertovat hakeutuneensa konkurssiin.

Demokraatti

Demokraatti

Yritysten tiedotteen mukaan konkurssihakemus on jätetty käräjäoikeuteen perjantaina, mutta toiminta jatkuu puistossa ja hotellissa normaalisti ainakin tulevan viikonlopun yli.

Molemmat kertovat yrittävänsä sinnitellä auki myös syyslomaviikkojen ajan.

– Eläinpuisto on toiminut yli 50 vuotta. Pyrimme siihen, että yritysten toiminnalle löytyisi jatkaja, mutta on myös mahdollista, että toiminta päättyy lopullisesti, toimitusjohtaja Arja Väliaho sanoo tiedotteessa.

ELÄINPUISTO hakeutui varojen loputtua yrityssaneeraukseen marraskuussa 2024, ja sen jälkeen palautti silloiset vetonaulaeläimensä pandat takaisin Kiinaan.

Keväällä puisto kertoi hankkineensa uusiksi kävijämagneeteiksi kolme silmälasikarhua.

Saneerausohjelma vahvistettiin nyt syyskuussa. Eläinpuisto yritti vielä tuolloin kerätä tukijoiltaan lisärahaa toiminnan varmistamiseksi, mutta se olisi tarvinnut huomattavasti enemmän pääomia kuin mitä yleisöltä ja yrityksiltä oli saatavissa.

Eläinpuiston ja hotellin kävijämäärät vähenivät ensin koronapandemian ja sitten Venäjän Ukraina-sodan takia, kun turistivirrat ehtyivät. Viime kesä oli puiston mukaan vaikea, koska helleaalto sai matkailijat muualle.

Eläinpuisto vakuuttaa, että sen eläimet hoidetaan konkurssiprosessin aikanakin yhteistyökumppanien avulla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
9.10.2025
Arvio: Jaakko Laakso muistelee kuin mitään katumaton natsi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU