Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

30.3.2026 14:00 ・ Päivitetty: 30.3.2026 14:00

Ähtärin eläinpuisto sai hengähdysaikaa: osakeanti onnistui

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Ähtärin eläinpuiston karhuaitaus lokakuussa 2025 konkurssin aikaan.

Ähtärin eläinpuiston uusi taustayhtiö Mesi Zoo kertoo keränneensä osakeannissaan yhteensä 563 500 euroa, kun tavoitteena oli 500 000 euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Onnistunut osakeanti merkitsee sitä, että eläinpuisto voi aloittaa kesäkauden suunnittelun.

- Olemme todella kiitollisia osakeannin lopputuloksesta ja saamastamme luottamuksesta. Tämä antaa meille hyvän ja vakaan lähtökohdan rakentaa kautta 2026 sekä kehittää eläinpuiston toimintaa pitkäjänteisesti, Mesi Zoon hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen kertoo tiedotteessa.

ALKUPERÄINEN Ähtärin eläinpuisto hakeutui konkurssiin viime syksynä. Eläimiä on konkurssin jälkeen hoitanut lahjoitusvarojen turvin Vieraile ja välität -yhdistys.

Tammikuussa yhdistysaktiivit kertoivat, että yhdistyksen rinnalle perustetaan taloutta, myyntiä ja markkinointia hoitava osakeyhtiö eli Mesi Zoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU