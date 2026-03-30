Talous
30.3.2026 14:00 ・ Päivitetty: 30.3.2026 14:00
Ähtärin eläinpuisto sai hengähdysaikaa: osakeanti onnistui
Ähtärin eläinpuiston uusi taustayhtiö Mesi Zoo kertoo keränneensä osakeannissaan yhteensä 563 500 euroa, kun tavoitteena oli 500 000 euroa.
Onnistunut osakeanti merkitsee sitä, että eläinpuisto voi aloittaa kesäkauden suunnittelun.
- Olemme todella kiitollisia osakeannin lopputuloksesta ja saamastamme luottamuksesta. Tämä antaa meille hyvän ja vakaan lähtökohdan rakentaa kautta 2026 sekä kehittää eläinpuiston toimintaa pitkäjänteisesti, Mesi Zoon hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen kertoo tiedotteessa.
ALKUPERÄINEN Ähtärin eläinpuisto hakeutui konkurssiin viime syksynä. Eläimiä on konkurssin jälkeen hoitanut lahjoitusvarojen turvin Vieraile ja välität -yhdistys.
Tammikuussa yhdistysaktiivit kertoivat, että yhdistyksen rinnalle perustetaan taloutta, myyntiä ja markkinointia hoitava osakeyhtiö eli Mesi Zoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
