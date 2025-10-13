Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.10.2025 10:50 ・ Päivitetty: 13.10.2025 10:50

Ähtärin eläinpuiston konkurssi sinetöitiin – toiminta jatkunee normaalisti ainakin lokakuun loppuun

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on asettanut Ähtärin eläinpuiston ja sen yhteydessä toimivan Hotelli Mesikämmenen konkurssiin. Eläinpuisto ja hotelli jättivät konkurssihakemuksensa käräjäoikeudelle perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eläinpuiston ja hotellin palvelujen on tarkoitus jatkua normaalisti ainakin lokakuun loppuun saakka, eläinpuisto kertoo tiedotteessa. Yhtiöiden pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Leo Lagerstam.

Konkurssihakemuksen mukaan Ähtärin eläinpuiston velkojen arvioitu kokonaismäärä on lähes 17,1 miljoonaa euroa ja varojen arvioitu kokonaismäärä reilut 700  000 euroa. Mesikämmenellä on velkaa lähes 4 miljoonaa euroa ja varoja arviolta reilut 525  000 euroa.

PITKÄÄN talousvaikeuksista kärsinyt Ähtärin eläinpuisto hakeutui yrityssaneeraukseen viime marraskuussa.

Päätös konkurssiin hakeutumisesta tehtiin yhtiöiden mukaan pitkällisen harkinnan jälkeen. Niiden mukaan ne eivät saaneet taloudellista tilannettaan tasapainoon yrityssaneerauksesta huolimatta.

Vuonna 2018 Ähtärin eläinpuistoon hankittiin Kiinasta kaksi pandaa. Lumin ja Pyryn vuokrasopimus oli alun perin 15-vuotinen, mutta syyskuussa 2024 eläinpuisto kertoi niiden ennenaikaisesta palautuksesta takaisin Kiinaan talousvaikeuksien takia.

Eläinpuistoon tuli vielä kesällä uusia asukkaita, kun silmälasikarhu-uros Tao saapui Ähtäriin Ranskasta. Tao muutti pandoilta vapautuneisiin tiloihin.

