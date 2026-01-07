Äitiysavustuksen määrä nousee ja äitiyspakkausta täydennetään

Äitiysavustuksen noston myötä äitiyspakkausta pyritään täydentämään pienillä vauvan vaatteilla, kuten perheet ovat toivoneet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Vanhemmat toivovat, että olisi enemmän pieniä vaatteita, jotta siinä olisi heti alkuun vaatteita, joilla päästä aloittamaan, kertoo suunnittelija Veera Petäjä Kelasta STT:lle.

Nykyisessä pakkauksessa vaatteista löytyy kokoja 50-56, 62-68 ja 68-74.

Hallitus päätti korottaa äitiysavustusta 210 euroon nykyisestä 170 eurosta. Korotetun avustuksen saavat perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on 1. huhtikuuta tai sen jälkeen.

Uusi vuoden 2026 äitiyspakkaus tulee näillä näkymin jakoon jossain vaiheessa syksyllä. Tämän vuoksi äitiyspakkauksen valitsevat saavat huhtikuusta alkaen nyt jaossa olevan, vuoden 2025 pakkauksen sekä 40 euroa rahaa.

UUDEN äitiyspakkauksen kilpailutus ehdittiin jo tehdä, ennen kuin äitiysavustuksen nostosta päätettiin viime vuoden loppumetreillä. Siksi nyt on käynnissä uusi kilpailutus lisävaatteista.

- Hyvin samanlaisia tuotteita kuin pakkauksessa on muutoinkin ollut, Petäjä kertoo kilpailutettavista tuotteista.

Tuotteet valitaan lopullisesti sitten, kun tarjoukset ovat saapuneet ja päästään vertailemaan tuotteita. Joskus on käynyt niinkin, että jostain tietystä tuotteesta ei ole tullut yhtään tarjousta.

Valtioneuvosto sanoi korotuksesta kertovassa tiedotteessa, että korotus auttaa turvaamaan äitiyspakkauksen tuotteiden laadun ja kotimaisuusasteen.

Petäjä kertoo, että kilpailutuksen kriteerit ovat laatu ja hinta. Kotimaisia tuotteita ei voida asettaa kilpailutuksessa etusijalle, koska hankintalain perusteella tarjoajia pitää kohdella tasavertaisesti riippumatta siitä, mikä on tarjoajan kotimaa tai tuotteiden valmistusmaa.

Yleisesti ottaen kotimaiset yritykset menestyvät kilpailutuksessa, mutta monesti niidenkin tuotanto on ulkomailla.

- Tuntuu, että Suomessa ei ehkä tänä päivänä enää hirveästi valmisteta vauvanvaatteita tai näitä muita tuotteita, tai jos valmistetaan, niitä ei tarjota meille.

Laadun painoarvo kilpailutuksessa on nyt 80 prosenttia.

VIIME vuosina äitiyspakkauksen tuotteiden määrä on laskenut jyrkästi hintojen nousun vuoksi. Korotuksella pyritään nostamaan tuotteiden määrää sille tasolle, kuin se on tarkoitettu.

- Eli ei niinkään niin, että sinne tulee jotain kovin uusia ja jännittäviä tuotteita.

Vuonna 2018 pakkaukseen saatiin 170 eurolla 64 tuotetta, kun vuoden 2025 pakkaukseen vastaavalla summalla saatiin 38 tuotetta. Sisävaatteita on viisi bodya, yöpuku ja kolmet housut.

Toisaalta laatuun on panostettu enemmän. Vuonna 2018 laadun painoarvo kilpailutuksessa oli 50 prosenttia, kun nyt se on 80 prosenttia.

Petäjä kertoo, että perheiden reklamaatiot tuotteiden ongelmista ovat merkittävästi vähentyneet.

Perheiltä saadaan palautetta ja kehitysehdotuksia myös asiakastyytyväisyyskyselystä, joka lähetetään äitiyspakkauksen valinneille kahden vuoden välein. Vuodesta toiseen tykätyimmät tuotteet ovat Petäjän mukaan ulkohaalari, makuupussi ja kynsisakset.

Uuteen pakkaukseen on tulossa eläimillä ja hedelmillä kuvitettu pehmopallo, josta hallitus linjasi jo hallitusohjelmassa.

KELAN viime syksynä julkaistun raportin mukaan entistä useampi perhe valitsee rahakorvauksen äitiyspakkauksen sijaan.

Pakkauksen ottivat yleisimmin ne, joille syntynyt lapsi oli ensimmäinen. Vuonna 2022 esikoislasten vanhemmista 96 prosenttia otti pakkauksen ja vuonna 2023 90 prosenttia. Toisen lapsen kohdalla pakkauksen valitsi 56 prosenttia vuonna 2022 ja 41 prosenttia vuonna 2023.

- Saa nyt nähdä miten käy jatkossa tämän arvonkorotuksen myötä, että vaikuttaako se siihen, kuinka moni valitsee pakkauksen, Petäjä sanoo.

Emmi Tilvis / STT