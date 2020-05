Ajoi 200 km matkan, porilaismiehelle 15 496,16 euron lasku – kansanedustajat älähtävät nyt ministerille asti

Kansanedustajat Matias Marttinen (kok.), Kalle Jokinen (kok.) ja Petri Huru (ps.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen liikennevakuutusmaksun määräytymisen kohtuullisuudesta.

Liikennevakuutuslain 27 §:n mukaan vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään maksettavaksi maksu, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua laiminlyönnin ajalta.

Maksun kohtuullisuus nousi esille porilaisen Julle Kallion Facebook-päivityksestä. Kallion moottoripyörä oli jäänyt epähuomiossa vakuuttamatta reilun vuoden ajaksi. Tänä aikana sillä oli ajettu noin 200 kilometriä. Liikennevakuutuskeskus katsoi moottoripyörän kohtuullisen vuosimaksun olevan 5788,87 euroa. Maksun päälle määrättiin vielä erillinen laiminlyöntimaksu. Kokonaisuudessaan Kalliolle kertyi maksettavaa 15 496,16 euroa.

Kallion neljältä vakuutusyhtiöltä pyytämien vakuutustarjousten vuosimaksuksi ilman bonuksia muodostui keskimäärin kuitenkin vain 756,14 euroa.

– Liikennevakuutuskeskuksen määräämä maksu on lähes kahdeksankertainen vakuutusyhtiöiden tarjouksiin nähden. Kohtuullisuus on tästä ratkaisusta kaukana ja yhteys liikennevakuutuslain kirjauksiin vähintäänkin kyseenlainen. On selvää, että tämä ei ole ollut lain tarkoitus, Matias Marttinen sanoo tiedotteessa.

– Nykyisessä järjestelmässä ei muistuteta vakuutuksen puuttumisesta. Inhimillisen virheen ei pidä johtaa näin kohtuuttomiin seurauksiin, Petri Huru sanoo.

Kansanedustajat toteavat, että liikennevakuutuslaissa säädetyn laiminlyöntiajan vakuutusmaksua ei ole tarkoitettu sanktioluonteiseksi. Määrättävän maksun on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti saamatta jäänyttä vakuutusmaksua.

Lain muututtua vuonna 2017 vakuutusyhtiöillä ei ole enää kuitenkaan velvollisuutta toimittaa vakuutusmaksujen perusteita Liikennevakuutuskeskukselle. Maksu perustuukin Liikennevakuutuskeskuksen itse tekemään riskimaksututkimukseen.

– On ongelmallista, ettei suoraa yhteyttä tosiasiallisten vakuutusmaksujen ja Liikennevakuutuskeskuksen arvioiden välillä välttämättä ole. Tilanteessa on vaikea turvata lain vaatimus määrättävän maksun kohtuullisuudesta, Kalle Jokinen toteaa.

Edustajat vaativat ministeriä ryhtymään asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.