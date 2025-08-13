Työmarkkinat
Akava käynnistää muutosneuvottelut – taustalla toiminnan uudistaminen
Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava uudistaa toimintaansa ja organisaatiotaan. Alkavat muutosneuvottelut voivat johtaa enintään viiden työsuhteen päättymiseen.
Akava kertoo tiedotteessa uudistavansa toimintaansa ja organisaatiotaan keväällä hyväksytyn uuden strategiansa pohjalta. Uudistuksen myötä keskusjärjestö kohdistaa resursseja erityisesti vaikuttamistyöhön.
Ajankohtaisessa vaikuttamistyössä Akava kertoo keskittyvänsä käynnissä olevan hallituskauden loppupuolen asioihin sekä seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyvien Akavan edunvalvontatavoitteiden valmisteluun.
Akava kertoo, että keskusjärjestön toimistossa käynnistyy yhteistoimintamenettely, jonka aikana henkilöstön kanssa neuvotellaan henkilöstöä ja työtehtäviä koskevista muutoksista.
Muutosneuvottelut voivat Akavan mukaan johtaa myös enintään viiden työsuhteen päättymiseen. Päätökset tehdään ja toteutetaan syyskuun loppuun mennessä.
