Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

13.8.2025 08:19 ・ Päivitetty: 13.8.2025 08:19

Akava käynnistää muutosneuvottelut – taustalla toiminnan uudistaminen

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava uudistaa toimintaansa ja organisaatiotaan. Alkavat muutosneuvottelut voivat johtaa enintään viiden työsuhteen päättymiseen.

Demokraatti

Demokraatti

Akava kertoo tiedotteessa uudistavansa toimintaansa ja organisaatiotaan keväällä hyväksytyn uuden strategiansa pohjalta. Uudistuksen myötä keskusjärjestö kohdistaa resursseja erityisesti vaikuttamistyöhön.

Ajankohtaisessa vaikuttamistyössä Akava kertoo keskittyvänsä käynnissä olevan hallituskauden loppupuolen asioihin sekä seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyvien Akavan edunvalvontatavoitteiden valmisteluun.

Akava kertoo, että keskusjärjestön toimistossa käynnistyy yhteistoimintamenettely, jonka aikana henkilöstön kanssa neuvotellaan henkilöstöä ja työtehtäviä koskevista muutoksista.

Muutosneuvottelut voivat Akavan mukaan johtaa myös enintään viiden työsuhteen päättymiseen. Päätökset tehdään ja toteutetaan syyskuun loppuun mennessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU