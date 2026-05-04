Akava koulujen lomansiirtoaikeista: Aika hankalaa opettajille ja vanhemmille

Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin opetusministerin esittämiin aikoihin, sanoo palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia. Ministerin mukaan kesäloma voisi alkaa pari viikkoa nykyistä myöhemmin ja päättyä vastaavasti myöhemmin. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko.

Lomien siirtäminen ei Löfgrenin mukaan välttämättä lisäisi ainakaan opetusalan ihmisten työn tuottavuutta.

- Me tiedämme, että opettajista noin 80 prosenttia vastustaa kesälomien mylläystä. Minua oudoksuttaa se, että tämäntyyppisiä esityksiä tehdään ottamatta huomioon opettajakunnan näkökulmaa, Löfgren sanoo STT:lle.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n viime vuonna tekemässä kyselyssä suurin osa vastanneista opettajista torjui lomien siirtämisen.

Löfgren näkee, että muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Hänen mukaansa lomien siirtäminen vaatisi huolellisen analyysin ja selvityksen siitä, tarvitseeko jotakin pykäliä muuttaa.

KEVÄTLOMAVIIKKOA Adlercreutz perusteli Svenska Ylellä muun muassa oppilaiden ja opettajien jaksamisella.

- Minulla on sellainen käsitys, että opetusalalla tunnetaan jaksamisen haasteet ja ratkaisut haasteisiin ehkä paremmin kuin mitä ministeriöstä käsin on mahdollista tuntea, Akavan Löfgren sanoo.

Ministeri lupaa asialle lausuntokierroksen, mutta Löfgrenin mukaan se ei pelkästään riitä. Akavalaiset haluavat asiasta perusteellisemman selvityksen.

- Me emme ole tällä hallituskaudella juuri nähneet, että asiat muuttuvat lausuntokierroksen jälkeen. Selvitys olisi järkevää tehdä ihan siitä syystä, että luottamus siihen, että lausunnoilla olisi jotakin merkitystä, ei ole tällä hetkellä kovin suuri.

Myös etujärjestö Vanhempainliitto kannattaa erillisen loma-aikaselvityksen tekemistä.

- Meidän vahva toiveemme on, että selvitystyö tehdään kunnolla ja lapsen etu on se määrittävä tekijä, eikä sitten vaikka elinkeinoelämän, liiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen sanoo STT:lle.

ELINKEINOELÄMÄSSÄ lomien siirrolle on kannatusta. Toukokuun alussa julkaistun Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan lähes puolet pk-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle.

Vanhempainliiton Lehtisen mukaan vanhempien huoli on se, että jo nyt koululaisilla on lomia paljon enemmän kuin vanhemmillaan.

- Jos kesälomia lähdetään siirtämään, sillä on niin paljon kerrannaisvaikutuksia, että toivomme, että mietitään hyvin tarkkaan, mihin kaikkeen se vaikuttaa.

Perusopetuksessa olevien lasten vanhemmista 30 prosenttia kannatti ja yhtä moni vastusti lomien siirtämistä, kun Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola -kattojärjestö kysyivät aiheesta kyselyssä.

Noin kolmannes vastaajista vastasi, että asialla ei ole väliä. Kysely tehtiin vuodenvaihteessa 2024-2025, ja siihen vastasi reilut 11 000 vanhempaa.

OPETUSMINISTERI Adlercreutz kertoo STT:lle, että vaikka lomien siirtämiseen on monia näkökulmia, hänen oma ajattelunsa lähtee liikkeelle perheiden tilanteesta.

Adlercreutz sanoo tietävänsä OAJ:n kielteisestä näkemyksestä lomien siirtämiseen.

- Mielestäni ei ole itsestäänselvää, että Suomen nykyinen loma-aikataulu on ylivertainen suhteessa vaihtoehtoihin. Tällä hetkellä Suomen talous ja perheiden tilanne työpaikkojen kautta on kytketty monella tapaa enemmän muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan kuin aikaisemmin.

Adlercreutzin mukaan tämän vuoksi vanhemmat ovat kokeneet, että kesälomien ajoittaminen elokuuhun on kesäkuuta helpompaa.

Opettajat ovat myös olleet huolissaan kevätlukukauden pitenemisestä ja sen vaikutuksesta opettajien ja oppilaiden jaksamiseen.

- Kevätlukukausi on senkin jälkeen lyhyempi kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa, sikäli kun tällaisen kahden viikon pidennykseen mennään, Adlercreutz sanoo.

HALLITUKSESSA koulujen kesälomien siirtämisestä ja kevätlomaviikon lisäämisestä ei ole vielä keskusteltu.

- Toivon tietenkin, että ei lähdettäisi ennalta paalutettujen kantojen pohjalta, vaan että voitaisiin käydä avointa keskustelua siitä, mitkä ovat positiiviset puolet ja mitkä potentiaaliset haasteet, Adlercreutz sanoo.

Selvitys lomien siirtämisestä on juuri valmistumassa, ministeri kertoo. Selvityksessä käsitellään muun muassa loma-aikataulutuksen muutoksen vaikutusta toisella asteella ja korkeakouluissa. Lausuntokierros on alkamassa ministerin mukaan kohtalaisen pian.