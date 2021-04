Aki Hauru palkittiin – osoittanut mieltä jo 15.2. alkaen musiikin ja muusikkojen puolesta

Muusikkojen liitto on palkinnut muusikko Aki Haurun laatuaan ensimmäisellä Nyrkki-palkinnolla merkittävästä teosta muusikkoyhteisön ja koko musiikkialan hyväksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Muusikkojen liitto toteaa tiedotteessaan, että ”muusikko Aki Hauru on ilmaissut mieltään sosiaali- ja terveysministeriön edustalla 15. helmikuuta 2021 alkaen. Väsymättä hän on määrätietoisesti ja innovatiivisesti nostanut esiin alan menetykset ja vaatinut muusikoille asianmukaista kompensaatiota alan kautta aikain suurimmasta kriisistä selviämiseksi. Samalla Hauru on edistänyt muusikkouden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja ymmärrystä.”

Freelancer-kitaristi Aki Hauru on tuttu muun muassa yhtyeistä Django Collective Helsinki, Mustarastas, Tia Cohen ja Soul Sisters.

Nyrkki-palkinnolla Muusikkojen liitto palkitsee aktivismia ja tekoja, jotka edistävät musiikin esittäjien asiaa. Palkinnon on tehnyt kuvataiteilija Jani Leinonen, ja se on valettu muusikko Aki Haurun nyrkin mallin mukaiseksi.

Palkinnon jakoivat Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen ja Radio Helsingin sisältöjohtaja Maria Veitola torstaina 22. huhtikuuta kello 17 Säätytalon edustalla Helsingissä.

Suomen Muusikkojen Liitto ry on vuonna 1917 perustettu muusikkojen ammattijärjestö, johon kuuluu noin 3 900 jäsentä.

