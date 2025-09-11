Aki Kaurismäki ja joukko muita kotimaisia kärkiohjaajia vetoaa Orpon hallitukseen

Kotimaisen elokuvan kymmenkunta eturivin ohjaajaa vetoaa Suomen hallitukseen, että se peruisi budjettiriihessä kaavaillut 7,8 miljoonan euron leikkaukset kulttuuritukeen. Leikkaus kohdistuisi pääosin elokuvatuotannon tukiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kannanoton takana ovat esimerkiksi Aku Louhimies, Aki Kaurismäki, Tiina Lymi, Dome Karukoski ja Juho Kuosmanen. Vetoomuksessa on mukana myös Suomen elokuvaohjaajaliitto Selo.

Kannanotossa todetaan, että leikkaukset veisivät kolmasosan alan rahoituksesta. Seurauksena olisi hyvin työllistävän suomalaisen elokuva-alan alasajo ja kotimaisten elokuvien määrän romahdus puoleen.

Vetoomuksessa niin ikään korostetaan, että suunnitellut leikkaukset eivät tuo säästöjä: jokainen elokuvaan sijoitettu tukieuro tutkitusti palautuu veronmaksajille, parhaimmillaan kaksinkertaisena.

- Suomalaisia tarinoita eivät kerro muut kuin me. Itsenäinen kulttuurimme on arvo. Arvo, jota kannattaa puolustaa. Viimeiseen asti, sanoo Louhimies.

Lähes puoli miljoonaa katsojaa keränneen Myrskyluodon Maijan ohjaaja Lymi muistuttaa, että kotimaisen elokuvan katsojaluvut ovat kansainvälisesti mitattuna huippuluokkaa, mutta ”jatkossa Maijan kaltaisten elokuvien tekeminen on lähes mahdotonta”.

Aki Kaurismäen mukaan kysymykseksi jää, mitä me teemme itsenäisellä Suomen valtiolla, jos sillä ei ole henkistä toimintaa, sosiaaliturvaa eikä kulttuuria.