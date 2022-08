Aki Lindén: ”Ratkaisut hoitajamitoituksesta syyskuun puoleenväliin mennessä”

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo, että hoitajamitoituksen kohtalosta ei ole pöydällä budjettiriihessä. Rane Aunimo Demokraatti

– Se keskustelu siirtyy jonkin verran budjettiriihen yli, mutta ratkaisut tehdään sanotaan syyskuun puoleenväliin mennessä.

Hallitus kokoontuu tänään hallituskautensa viimeiseen budjettiriiheen. Lindén kommentoi asiaa medialle Säätytalolla.

Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisiin yksiköihin tarvitaan vielä 3 400 hoitajaa lisää, jotta yksiköt yltäisivät lakisääteiseen hoitajamitoitukseen ensi keväänä. Asia selvisi eilen julkaistusta THL:n Vanhuspalveluiden tila -seurannasta.

– Siinä on se tilanne, että emme varmaankaan saa niitä noin kolmeajapuoltatuhatta lisää ensi kevääseen mennessä, mutta varmaan puolet siitä saadaan. Sitten tarvitaan jonkun verran lisää aikaa.

Ministeri sanoo, että asia menee jatkoneuvotteluun, mutta henki on se, että kysymykseen haetaan realistinen toteuttamisaikataulu. Lindénin mukaan taloudelliset resurssit ovat sinänsä jo olemassa.

Lindén korosti kysyttäessä, ettei mitoitus ainakaan parilla vuodella siirry, mutta jonkin verran lisäaikaa tarvitaan.

LINDÈN painotti eilen Demokraatille, että 3 400 vajaus on laskettu tilanteeseen, jossa hoitajamitoitus 0,7 on jo astunut voimaan eli ensi vuoden huhtikuusta alkaen.

– Suuri vaikeus on siinä, että työvoima ja työmarkkinat ovat koko ajan dynaamisessa liikkeessä. Me emme tiedä ensi keväänä, onko tapahtunut jotakin sellaista, että toimialalta on lähtenyt lisää ihmisiä pois, jolloin tarvitaan vielä enemmän tilalle, Lindén sanoi.

– Voin suoraan sanoa, että on äärettömän vaikea saada 3 400 työntekijää, hoitajaa tai hoiva-avustajaa ensi huhtikuun alkuun mennessä. Mutta toisaalta siihen pitää tähdätä.

Hän oli toiveikas sen suhteen, että hoitoalalle saataisiin koulutettua piakkoin lisää työntekijöitä.

– Meillä on realistinen suunnitelma saada kaikilla eri tavoilla koulutettua lisää noin 4 200 työntekijää vuoteen 2024 mennessä. Jos saadaan noin 3 500-4 000 hoiva-avustajaa lisää, se on realistinen etenemisreitti tässä.

Kaksipäiväisen budjettiriihen on määrä päättyä huomenna torstaina.