Työmarkkinat

22.12.2025 08:17 ・ Päivitetty: 22.12.2025 08:17

AKT: Finnair ulkoistaa matkustamohenkilöstöä Melbournen reitillä – ”Miesvaltainen lentohenkilöstö saa parempaa kohtelua”

iStock
AKT kritisoi Finnairin päätöstä käyttää ulkoistettua matkustamohenkilökuntaa. Kuvituskuva.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT moittii Finnairia matkustamohenkilöstön työpaikkojen ulkoistuksesta, joka liiton mukaan heikentää yhtiön yhteiskuntavastuuta ja rapauttaa yleisön luottamusta yhtiöön.

Demokraatti

Demokraatti

Valtionyhtiö Finnair ilmoitti 18. joulukuuta avaavansa uuden välilaskullisen lentoreitin Helsingistä Melbourneen. AKT:n mukaan samalla kävi ilmi, että Bangkok-Melbourne-reitin matkustamohenkilökunnan työt aiotaan ulkoistaa kokonaisuudessaan AAP Aviation -yhtiölle.

Käytännössä Finnair ei siis aio työllistää omaa, suomalaisilla työehdoilla työskentelevää matkustamohenkilökuntaa Bangkok-Melbourne-reitillä. Samaan aikaan yhtiö kuitenkin lentää samalla reitillä omilla lentäjillä, AKT huomauttaa.

– Finnairin päätös käyttää ulkoistettua matkustamohenkilökuntaa osoittaa, ettei yhtiö ole se vastuullinen toimija, jonka kuvan se haluaa työntekijöille ja asiakkaille antaa. Samalla yhtiö asettaa eri henkilöstöryhmät epätasa-arvoiseen asemaan: miesvaltainen lentohenkilöstö saa parempaa kohtelua kuin naisvaltainen matkustamohenkilöstö, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

Kokon mukaan Finnairin johto on tehnyt päätöksen ilman, että se olisi käynyt minkäänlaisia keskusteluja nykyisen matkustamohenkilökunnan tai heitä edustavan ammattiliiton kanssa.

Kokko huomauttaa, että avoin keskustelu ja eri vaihtoehtojen tarkastelu ovat vakiintunut osa hyvää työmarkkinakäytäntöä ja nykyaikaista yrityskulttuuria, vaikka laki ei tässä tapauksessa keskusteluja vaatisikaan.

Aina kun luulemme, että pohjakosketus on jo nähty, Finnair yllättää uudella tavalla.

KOKON mukaan uutisen ajoitus asettaa Finnairin johdon toiminnan entistäkin kyseenalaisempaan valoon. Uutinen kerrottiin henkilökunnalle 18. joulukuuta. Finnairin henkilöstökysely oli sulkeutunut vain muutamaa päivää aikaisemmin.

– Henkilökunnan tyytyväisyys vaikuttaa Finnairin johdon palkitsemiseen, joten ei voi välttyä ajatukselta, että uutisen ajoituksella johto halusi varmistaa itselleen bonukset, Kokko sanoo.

– Aina kun luulemme, että pohjakosketus on jo nähty, Finnair yllättää uudella tavalla aliarvioimalla omaa matkustamohenkilökuntaansa ja heidän ammattitaitoaan. Oman matkustamohenkilökunnan osaaminen on tunnetusti maailman huippua, mutta sitä ei yhtiö näköjään arvosta, Kokko sanoo.

