Valtiollinen anteeksipyyntö on paikallaan, koska niin paljon vääryyttä on tapahtunut

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission loppuraportti julkaistiin Suomen itsenäisyyspäivän alla. Mikkel Näkkäläjärvi

Kyse ei ole mistä tahansa mietinnöstä, vaan historiallisesta työstä, jossa vuosien ajan on selvitetty saamelaisiin kohdistuneita vääryyksiä ja myös nykytilaa.

Työ nytkähti liikkeelle jo Sipilän hallituksen aikana esiselvitysten muodossa. Rinteen ja Marinin hallitusten aikana mentiin eteenpäin. Virallisesti totuus- ja sovintokomission työskentely käynnistyi 2021. Orpon hallituksen aikana totuus- ja sovintokomission työskentely päättyi.

On tärkeää, että tälle työlle ovat antaneet tukensa kaikki eduskuntapuolueet vuorollaan. Kesäkuussa eduskunnan laajalla 150 äänen enemmistöllä hyväksymä saamelaiskäräjälain uudistus loi edellytyksiä totuus- ja sovintokomissiotyön valmistumiselle.

Meillä on mahdollisuus mennä kohti sovintoa.

TOTUUS- JA sovintokomission loppuraportti piirtää karmivaa kuvaa siitä, miten saamelaisia lapsia kohdeltiin vielä 1960- ja 1970-luvuilla Lapin kouluissa ja asuntoloissa. Alakouluikäisiä lapsia vietiin asuntoloihin eroon perheistään.

Lapset eivät nähneet perheitään jopa kuukausiin. Äidinkielen puhuminen estettiin opettajien ja asuntolanhoitajien toimesta väkivallalla uhaten ja raakaa väkivaltaa myös käyttäen.

Nöyryyttävät rangaistukset olivat osa arkea. Lasten yksinäisyys ja syvä ikävä omia perheitään kohtaan välittyy tarinoista vahvasti.

Saamelaisiin kohdistettiin rotututkimuksia kallonmittauksia myöten. Tämän seurauksena moni menetti kielensä ja jäi kantamaan häpeää omasta identiteetistään. Traumat ja mielenterveyden horjuminen ovat monen taakkana.

Saamelaisiin kohdistettu rasismi ja syrjintä ovat asioita, joiden vaikutukset näkyvät myös ylisukupolvisesti eri tavoin.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) totesi raportin julkaisun jälkeen, että Suomen valtion on pyydettävä saamelaisilta anteeksi.

Pääministeri tähdensi, että ennen anteeksipyyntöä on pohdittava huolella milloin ja miten tämän anteeksipyyntö toteutetaan, jotta se tapahtuu arvokkaalla tavalla. Olen samaa mieltä.

Valtiollinen anteeksipyyntö on paikallaan. Niin paljon vääryyttä on tapahtunut. Siihen ei pidä kiirehtiä, vaan ensin valtion on osoitettava vahvaa sitoutumistaan saamelaisten aseman vahvistamiseen.

Siihen totuus- ja sovintokomission loppuraportti ja siellä esitetyt 68 toimenpide-ehdotusta antavat hyvän pohjan. Tähän on syvennyttävä jo asetetun parlamentaarisen työryhmän sekä saamelaisyhteisön yhteistoiminnassa.

SDP:N POLITIIKAN ytimessä on aina ollut demokratian ja vahvan oikeusvaltion rakentaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

SDP on sitoutunut politiikassaan saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen. Saamelaisilla on alkuperäiskansana perustuslaillinen oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Meillä on mahdollisuus mennä kohti sovintoa. Työ kohti sovintoa kannattaa aloittaa syventymällä loppuraportissa esitettyihin kertomuksiin. Rohkaisen kaikkia tutustumaan siihen vaikka joulun pyhien jälkeen.