AKT: Työehtosopimuksen yleissitovuus säilyy kuorma-autoalalla

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuus jatkuu. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n mukaan yleissitovuuden säilyminen on alalle ensiarvoisen tärkeää.

AKT ja Autoliikenteen työnantajaliitto solmivat uudet työehtosopimukset helmikuussa. Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 8. syyskuuta todennut, ettei kuorma-autoalan edustavuudessa tai muissa vahvistamisen edellytyksissä ollut tapahtunut olennaisia muutoksia. Yleissitovuus siis jatkuu aiemman päätöksen mukaisesti.

Kuorma-autoala on työntekijämäärältään AKT:n suurin yksittäinen sopimusala. Yleissitovuuden säilyminen on alalle tärkeää, koska sopimusalalla on paljon järjestäytymättömiä pieniä yrityksiä.

– Kaikkien työnantajien ja työntekijöiden on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. Noudattaminen ei riipu siitä, onko työnantaja järjestäytynyt työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon tai onko työntekijä ammattiliiton jäsen, AKT:n edunvalvontapäällikkö Harri Pasanen kertoo tiedotteessa.

AKT muistuttaa, että jos yleissitovuutta ei olisi, työnantajaliiton jäsenyritykset noudattaisivat työehtosopimusta normaalisitovuuden perusteella, mutta järjestäytymättömässä yrityksessä työntekijä olisi pitkälti työnantajan armoilla monien työehtojen ja palkkojen osalta.

– Mikäli yleissitovuutta ei olisi, järjestäytymättömien yritysten ei tarvitsisi noudattaa kuin ainoastaan pakottavaa työlainsäädäntöä. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi pekkaspäiviä, sairausajan palkkaa, lomaltapaluurahaa ei olisi työnantajan pakko maksaa.

AKT kertoo, että palkkasaatavariidoista tai muuten työsuhteeseen liittyvistä riidoista noin 80 prosenttia tulee kuorma-autoalalta.

Yleissitovaa työehtosopimusta tarvitaan AKT:n mukaan turvaamaan työntekijöille riittävät työehdot, työajat ja kohtuullisen palkkatason kaikissa yrityksissä.

Myös muissa AKT:n ja Autoliikenteen työnantajaliiton välillä solmituissa työehtosopomuksissa yleissitovuus jatkuu.